Pamela Perricciolo svela la verità su Sebastian: “È iscritto all’agenzia” – VIDEO

Pamela Perricciolo parla di Sebastian, il bambino era iscritto all’Aicos

Pamela Perricciolo ha svelato la verità sul piccolo Sebastian, il figlio che Pamela Prati avrebbe dovuto prendere in affido con Mark Clatagirone.

Intervistata da Fanpage Donna Pamela ha dichiarato: “Il bambino in questione ha sostenuto alla Aicos Management una serie di provini, dopo la regolare iscrizione all’agenzia, sottoscritta da suo padre, essendo lui un minore.”

E ancora: “Sì, si tratta del bambino che ho portato insieme a me in un bar per una merenda insieme a Pamela Prati, Eliana Michelazzo, Milena Miconi e un gruppo di altri amici. La madre del bambino sapeva che avrebbe dovuto interpretare il ruolo di un ragazzino figlio adottivo di un imprenditore. Il ragazzino è regolarmente iscritto all’agenzia”.

Intanto, la madre di Sebastian sarà ospite stasera a Live – Non è la D’Urso dove ha svelato di essere stata ingannata.

La donna ha fatto sapere che suo figlio è stato usato per la vicenda di Pamela Prati senza che lei ne fosse al corrente, proprio per questo ha intenzione di agire per vie legali.

Sara Fonte