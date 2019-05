Pamela Prati a “Chi l’ha visto?”: nella fanpage del programma piovono critiche

Nella fanpage di “Chi l’ha visto?” piovono critiche, per l’ospitata, di questa sera, di Pamela Prati.

Come vi abbiamo annunciato attraverso questo post, questa sera Pamela Prati sarà ospite a “Chi l’ha visto?” per parlare di truffe romantiche. Dopo l’intervista rilasciata a “Verissimo”, attraverso la quale ha raccontato di essere stata plagiata dalle sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo riguardo al suo matrimonio con Mark Caltagirone (ve ne abbiamo parlato qui), il programma targato Rai 3 ha pensato di invitarla per dire la sua sulla questione dei raggiri online.

La presenza della showgirl sarda in trasmissione non è stata presa bene dagli assidui telespettatori del programma condotto da Federica Sciarelli, così, sulla fanpage di “Chi l’ha visto?” stanno piovendo critiche. Molti sono commenti di sdegno riguardanti la partecipazione di Pamela al programma. Sulla fanpage si leggono commenti come: “Ma solo voi non avete capito che lei è truffatrice e non truffata? Vi seguo da sempre ma domani no!”. Oppure: “Mi auguro che non sia vero, anche senza avere seguito questa vicenda non mi sembra argomento da Chi l’ha Visto?”. C’è chi lancia un appello alla Sciarelli: “Sciarelli, sei una giornalista troppo seria per cadere in questa trappola”.

Michele Anzaldi: “Il servizio pubblico dovrebbe sentire altre persone”

Anche Michele Anzaldi, segretario della Commissione Vigilanza della Rai, raggiunto nelle scorse ore dai microfoni di “Fanpage”, ha espresso tutta la sua disapprovazione sulla presenza della Prati in Rai:

“Il servizio pubblico, per sua natura, ma anche le altre televisioni, dovrebbero sentire altre persone non Pamela Prati: anziani, stranieri, persone comuni che tutti giorni subiscono truffe di ogni genere, online, telefoniche. Anche quelle piccole che viviamo tutti, dai contratti dei telefoni a quelle delle pay-tv, quei contratti che per disdire ci metti una vita, ci metti avvocati e spendi tanti soldi”.

Stefano Coletta, direttore di Rai3, attraverso il “Fatto Quotidiano”, ha specificato che Pamela Prati, per la sua ospitata, non percepirà alcun compenso:

“Pamela Prati non sarà pagata, a Chi l’ha visto? nessuno riceve compenso. Siamo una trasmissione di servizio pubblico e per etica scegliamo di non retribuire nessuno. […] Il programma fa un lavoro di documentazione molto preciso, domani sera riproporrà una serie di donne ingannate che hanno pagato in alcuni casi con la vita, in altri con tanti soldi. Queste storie vengono fuori quando c’è un personaggio noto in qualche modo coinvolto, su queste storie si costruiscono soap ma in realtà ci sono vite distrutte”.

Maria Rita Gagliardi