Tragedia a Roma: bimba muore soffocata da una caramella a soli due anni

Tragedia a Roma, muore dopo 3 giorni di ricovero la bimba di due anni che è rimasta soffocata a causa di una caramella sabato scorso.

Lo scorso sabato una bambina di due anni stava passeggiando in compagnia della nonna per le vie di Roma quando, all’improvviso, la caramella che aveva in bocca le si è incastrata in gola facendola soffocare. La donna si è accorta di quello che stava accadendo ed ha cercato di far sputare la caramella alla nipotina, ma non ci è riuscita ed ha cominciato a chiamare aiuto. Gli operatori sanitari hanno raggiunto Piazzale delle Provincie il prima possibile e, dopo aver effettuato il primo soccorso, l’hanno trasportata al policlinico Umberto I in codice rosso.

La bimba è stata ricoverata in terapia intensiva nella speranza che riprendesse conoscenza. Purtroppo, però, dopo tre giorni di ricovero il suo cuore ha smesso di battere ed i medici si sono visti costretti a dichiararne il decesso. La notizia ha gettato nello sconforto i genitori della bambina, che per il momento si sono chiusi nel dolore per elaborare il lutto ed hanno chiesto il rispetto della privacy. Grande sconforto anche nel quartiere in cui risiede la famiglia, il padre e la madre della piccola sono infatti molto conosciuti e stimati nel quartiere ed i vicini hanno voluto mostrare il proprio cordoglio in questo momento così difficile.