Uomini e Donne, Angela Nasti ha scelto Alessio – VIDEO

Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli a Uomini e Donne, il corteggiatore le ha detto di si

È andata in onda oggi la scelta di Angela Nasti al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo mesi di frequentazione, la tronista ha scelto Alessio Campoli, i due si sono abbracciati e baciati sotto la classica cascata di petali rossi, felici di uscire insieme dalla trasmissione.

In molti pensavano che Angela avrebbe scelto Luca Daffrè, al corteggiatore la Nasti ha detto: “Il nostro è stato un percorso particolare. Ho voluto che tu venissi a corteggiarmi perché mi piacevi. Sono sempre stata prevenuta nei tuoi confronti e ho fatto fatica a capirti. Tanti tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti. Ti ho sempre messo in discussione.”

E ancora: “Tu eri indeciso e poi sei rimasto per me. La villa non è andata bene, tu sei andato via e mi hai fatto capire tante cose. Tu nella lettera mi hai detto di scegliere la mia strada. Io la mia strada l’ho scelta, ma non sei tu. Credimi che ho fatto fatica a dirti queste cose. A te ho dato il primo bacio in questo programma e per me resterai una persona importante”.

Luca, nonostante la delusione, ha augurato ad Angela di essere felice.

Sara Fonte