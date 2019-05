Asia Argento contro Morgan: “Dopo lo sfratto drogarti sarà meno facile” – VIDEO

Asia Argento risponde alla richiesta di aiuto di Morgan su Instagram, ecco cosa ha detto

Asia Argento si è scagliata ancora una volta contro Morgan. Il cantante il prossimo 5 giugno sarà sfrattato dalla sua casa a Monza, sui social ha postato una richiesta di aiuto, a detta sua finirà a dormire sul marciapiede.

L’ex compagna di Morgan non ha nessuna intenzione di aiutarlo dandogli ospitalità. Lei stessa su Instagram ha scritto: “Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni.”

E ancora: “Avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate.”

Dopo aver postato il messaggio contro Morgan, la Argento ha disattivato il suo account Instagram.

Sara Fonte