Barbara D’Urso è la nuova conduttrice del Grande Fratello Vip? – VIDEO

Barbara D’Urso mette in pausa Domenica Live per condurre il Grande Fratello Vip?

Sembra proprio che Ilary Blasi non condurrà la prossima edizione del Grande Fratello Vip, se ne parla ormai da mesi. Ma chi prenderà il suo posto?

Stando a quanto rivelato dal settimanale Nuovo Tv, a condurre la nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe essere Barbara D’Urso. Il settimanale fa sapere che la conduttrice potrebbe mettere in paura Domenica Live per condurre il GF Vip.

Tantissimi sono gli ascolti del Grande Fratello Nip, ed è per questo che la produzione del reality avrebbe pensato di dare alla D’Urso anche la conduzione della versione Vip.

Intanto, il Grande Fratello Vip potrebbe non andare in onda a settembre ma a fine gennaio al posto de L’Isola dei famosi. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità della nuova edizione del reality.

Sara Fonte