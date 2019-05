Barbara D’Urso si scaglia contro Pamela Prati: “Sono furente per i bambini” – VIDEO

Barbara D’Urso su tutte le furie contro Pamela Prati

Ieri a Live – Non è la D’Urso è stata affrontata ancora una volta la vicenda di Pamela Prati, Barbara D’Urso si è scagliata pesantemente contro la showgirl.

La conduttrice non capisce come abbia potuto la Prati dire così tante bugie, ma ciò che più di tutto non tollera è il fatto che abbia coinvolto anche i bambini in questa assurda storia.

Su tutte le furie la D’Urso ha detto: “Perché se Pamela Prati è una vittima ha tirato in ballo dei bambini? Perché dire guardate mi ha regalato il braccialetto, porto i miei figli a scuola? Perché hai raccontato tutte queste bugie? Perché eri plagiata, perché eri convinta? Se eri convinta stavi a casa tua, non venivi in una trasmissione!“

La conduttrice ha poi aggiunto: “Io sono furente per i bambini! Quanto è bello essere mamma, ha detto. Ma tu che ne sai di quanto è bello essere mamma di bambini in affido? C’è chi non può avere bambini in affido! Vieni qua a dirmi queste cose: l’avevo detto che mi sarei incaz…a.”

Sara Fonte