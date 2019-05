Il calcio per ripartire: Bobo Vieri regala due biglietti per Inter-Empoli a un ragazzo colpito da un recente lutto

Bellissimo regalo dell’ex bomber Bobo Vieri che ha regalato due biglietti per Inter-Empoli a un ragazzo colpito da un lutto in famiglia.

Prima di raccontare questo bellissimo episodio, noi della redazione di NewNotizie.it abbiamo interpellato i diretti interessati della vicenda assicurandoci di non turbare la loro privacy e i loro sentimenti.

Il calcio non è solo fatto di partite, vittorie e sconfitte, ma anche di bei gesti. Uno di questi è avvenuto domenica scorsa in occasione di Inter-Empoli, il match che ha sancito l’ingresso in Champions League dei nerazzurri al termine di una soffertissima vittoria per 2-1. Riccardo, un ragazzo colpito da un grave lutto familiare nelle settimane scorse, ha ricevuto in dono dall’ex attaccante Bobo Vieri due biglietti per assistere al match dell’Inter.

Paolo, l’amico di Riccardo, si è mosso in prima persona per dare a lui questa gioia

Nei giorni antecedenti il match, Paolo, uno dei migliori amici di Riccardo, si è mosso in prima persona per far passare qualche attimo di gioia al suo amico, scrivendo a tutti i giocatori interisti e alle vecchie glorie del club ancora in contatto con la società di Milano sulle possibilità di avere in dono due biglietti per la partita. All’appello ha risposto Bobo Vieri, che è riuscito a procurarsi i biglietti e ha donato questa gioia a Riccardo e Paolo. I due amici sono così riusciti ad andare allo stadio, a passare dei momenti sereni e a veder vincere la propria squadra del cuore. Una bella pagina di sport, finalmente.