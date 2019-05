Caso Prati, Eliana Michelazzo contro Pamela Perricciolo: “Si deve vergognare”

Attraverso alcune Instagram stories, Eliana Michelazzo si scaglia contro la ex socia Pamela Perricciolo.

Il “caso Prati” si arricchisce di nuovi scottanti dettagli e le sue protagoniste continuano ad essere ai ferri corti. Attraverso alcune Instagram stories, Eliana Michelazzo, dopo l’ospitata di ieri sera a “Live Non è La D’Urso”, si scaglia contro l’ex socia Pamela Perricciolo. Innanzitutto, Eliana si scusa per il linguaggio utilizzato ieri sera in trasmissione, poi specifica:

“So chi sono, non permetto a nessuno di giudicarmi perché nessuno può sapere quello che sto passando e quello che ho passato. A volte ero costretta a fare determinate cose, a dire determinate cose, ero manipolata a livello psicologico”.

Poi, attacca Pamela Perricciolo:

“Ho capito adesso che ero circondate da sola gente che non ha mai creduto in me e che mi ha solo preso in giro. Specialmente la mia ex sorella è stata pessima, una vergogna assoluta”.

Verissimo smentisce Eliana Michelazzo: “L’esclusiva esisteva solo per le immagini del matrimonio”

Intanto, nonostante il programma sia andato ufficialmente in vacanza e tornerà sui nostri teleschermi il prossimo settembre, la pagina Instagram di “Verissimo” ha ufficialmente smentito le affermazioni di Eliana, riguardanti l’esclusiva di Pamela Prati con il programma:

“Ci troviamo a dover smentire una volta di più le affermazioni della signora Eliana Michelazzo apparse ieri sera sui social, in merito all’esclusiva di #Verissimo. Come già ribadito più volte in trasmissione l’esclusiva riguardava solo e solamente le immagini del matrimonio, non altro”.

Maria Rita Gagliardi