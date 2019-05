Nella nuova edizione del Grande Fratello 2019, ci sono numerosi concorrenti che hanno fatto ricorso ad interventi di chirurgia estetica per migliorare il proprio aspetto e correggere quelli che secondo loro erano dei veri e propri difetti. Fra questi c’è chi si è rivolto ad un chirurgo plastico specializzato per sottoporsi ad interventi chirurgici più intensivi, effettuati in sala operatoria e chi ha effettuato ritocchi meno invasivi.

Oggi ci vuole poco per migliorare in modo significativo il proprio aspetto, ma per farlo è bene affidarsi ad un professionista con esperienza nel settore (su Roma il dottor Fabio Massimo Abenavoli è un chirurgo molto affermato che gode di grande esperienza e ottima reputazione), onde evitare di dover effettuare altri interventi in un secondo momento.

Vediamo chi sono i concorrenti del GF 2019 che sono ricorsi a interventi di chirurgia estetica e quali parti del corpo hanno migliorato.

I nomi di chi ha fatto ricorso alla chirurgia estetica

Una delle prime concorrenti, che ha subito ammesso di aver fatto ricorso ad un chirurgo estetico, è stata Mila Suarez, ossia l’x fidanzata del musicista Alex Belli, che ha detto di aver effettuato un intervento al seno durante la prima puntata dello show televisivo. Sempre lei ha anche riconosciuto di aver utilizzato delle faccette per rendere allineati in modo impeccabile e bianchi i suoi denti.

Ma non è tutto! La Suarez pare si sia rifatta anche le labbra, gli zigomi e il naso.

Sul sito informaestetica.it è spiegato come vengono effettuati questi interventi e i potenziali miglioramenti che si ottengono. Nel caso della Suarez, il ricorso alla chirurgia estetica ha sortito certamente ottimi risultati.

Micheal Terlizzi è ricorso alla chirurgia estetica per chiudere gli spazi esistenti fra i suoi denti. In questo modo ha ottenuto una dentatura compatta e in grado di trasmettere un effetto molto “attraente” quando sorride, come richiesto a chi vuole fare carriera nel piccolo schermo.

Su Cristian Imparato, ex cantante del programma televisivo “Io Canto”, aleggia un vero e proprio mistero sempre legato al ricorso alla chirurgia estetica. In molti ritengono che il ragazzo abbia modificato qualche tratto del viso. Cristian in un primo omento ha smentito parlando solo di attenta cura del suo volto. Poi ha ammesso di essersi sottoposto ad un intervento estetico, confessando di aver fatto un riempimento di filler sul viso a seguito di un dimagrimento eccessivo che glielo aveva sfilato in maniera accentuata.

Valentina Vignali, anche la bella cestista ha fatto ricorso ad un intervento di chirurgia plastica, un mastoplastica additiva che consente l’aumento delle dimensioni del seno. Inoltre, non ha resistito alla possibilità di utilizzare qualche faccetta dentale per migliorare i difetti di forma della sua dentatura.

Guendalina Canessa e Francesca De Andrè (figlia del musicista Cristiano De Andrè) si sono spesso punzecchiate a vicenda, giocando sul seno rifatto da entrambe. In particolare la Canessa ha rivelato di essersi sottoposta due volte ad interventi di chirurgia estetica per il rifacimento del seno, confidando che la seconda volta ha chiesto un seno dalle dimensioni maggiori rispetto alla prima.

Francesca De Andrè, che secondo molti tra i concorrenti della casa è colei che più di tutti è ricorsa alla chirurgia estetica, stando ad alcune indiscrezioni si sarebbe rifatta i denti, le labbra, il seno, il naso, gli zigomi e le sopracciglia.

Anche la modella Audrey Chabloz pare aver effettuato degli interventi di chirurgia estetica, avendo ritoccato le labbra, il seno, il naso, gli zigomi e i denti, lavorando dunque su più parti del suo corpo al fine di renderlo il più possibile privo di difetti.

Sembra anche che la professoressa siciliana Ambra Lombardo sia ricorsa a ritocchi estetici alle labbra, agli zigomi, ai denti e (forse) al seno.

Non escludiamo che anche altri concorrenti di questa edizione del Grande Fratello abbiano fatto ricorso alla chirurgia estetica, per cercare di presentarsi al meglio del loro potenziale in un mondo molto competitivo, quanto a canoni di bellezza, qual è quello della televisione.