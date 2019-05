Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 30 maggio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 30 maggio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 30 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone “Il giudice meschino”, episodio in replica del “Commissario Montalbano”. In seconda serata, va in onda una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Piacere, sono un pò incinta”: dopo una vita di incontri sentimentali che non portano a nulla, Zoe ha deciso che aspettare l’uomo giusto e’ una perdita di tempo. E poichè tra i suoi obiettivi diventare madre ha un ruolo centrale, prende la decisione di fare da sola e di tentare la strada dell’inseminazione artificiale. Se non che, proprio il giorno deciso per l’intervento, incontra Stan e tutto prende una piega nuova ed inaspettata. A seguire, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 vanno in onda i Play off-Finale di andata di Serie B, seguiti dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”, seguito dal film “Dead in Tombstone”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “All together now”, il game show dedicato alla musica, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Subito dopo, spazio al tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda due nuovi episodi della serie tv “Letal wheapon”, seguiti da un nuovo episodio della serie tv “The brave”.

Su La 7 un nuovo appuntamento con lo spazio di attualità e politica di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “X-Men”: Charles e Erik hanno scoperto giovanissimi di avere dei poteri sovrannaturali che gli permettono di mutare e acquisire forze straordinarie, usate da loro con finalità differenti. Entrambi, insieme ad altri mutanti, vengono chiamati a lavorare insieme per la CIA e durante la crisi missilistica di Cuba, sospinta dal terribile Shaw, proveranno a fermare la minaccia di una guerra nucleare. Ma le loro strade saranno destinate a dividersi.

Rai 1

21:25 Il giudice meschino (serie tv)

0:05 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Piacere, sono un pò incinta (film)

0:30 Stracult Live Show

Rai 3

20:50 Calcio, Playoff Serie B – Finale di andata: Cittadella-Verona

23:05 Rai Pipol

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:32 Dead in Tombstone (film)

Canale 5

21:20 All together now

00:30 Tg5

Italia 1

21:25 Lethal Weapon (serie tv)

22:15 Lethal Weapon (serie tv)

23:10 Lethal Weapon (serie tv)

0:10 The Brave (serie tv)

La 7

21:15 PiazzaPulita

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 X-Men: L’inizio (film)

23:55 Django Unchained (film)

Iris

21:00 Ave, Cesare! (film)

23:15 Note da Cannes

Cielo

21:15 True Justice Stagione 1 Episodio 3 (serie tv)

23:00 Porno Valley Stagione 1 Episodio 5 (serie tv)

23:30 Porno Valley Stagione 1 Episodio 6 (serie tv)

