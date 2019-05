Dani Osvaldo, l’ex fidanzata rivela: “Mi ha lasciata quando ero incinta”

Mentre l’ex calciatore Dani Osvaldo è impegnato come concorrente di “Ballando con le stelle”, l’ex fidanzata muove nei suoi confronti delle importanti accuse.

In questi ultimi giorni, Dani Osvlado è finito nel mirino dell’opinione pubblica per il suo presunto flirt con Veera Kinnunen, sua insegnante di ballo a “Ballando con le stelle”, flirt smentito lo scorso sabato, in diretta su Raiuno (Veera è ufficialmente fidanzata con Stefano Oradei, anch’egli insegnante di “Ballando con le stelle”).

Smentita la liason con la maestra, si continua, ancora una volta, a parlare dell’ex calciatore, per alcune accuse mosse nei suoi confronti dall’ex fidanzata. Attraverso le pagine del settimanale “Oggi”, Elena Braccini, questo è il nome dell’ex di Osvaldo, ha raccontato che la storia con lo sportivo è iniziata nel 2007. Dal loro amore sono nate due bambine, poi Osvaldo decise di lasciarla, quando lei era incinta della seconda figlia

“Lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione. In più era all’apice della carriera e sui giornali uscivano le sue foto con tutte queste donnine, un supplizio”.

La ex di Dani Osvaldo: “Per lui, sono finita in depressione”

Per lui, Elena è finita in depressione:

“Stetti male, finii in depressione. Quando era in Argentina non rispondeva al telefono, era impossibile parlare con lui. Victoria e Maria Helena non vedevano né sentivano il loro babbo da due anni ed ecco che Milly Carlucci me lo porta a Roma, a un’ora e mezza di treno. Ora le chiama spesso, è più sereno e maturo. Speriamo duri”.

Cosa farà Osvaldo? Risponderà alle accuse della ex, oppure preferirà concentrarsi sulla finale di “Ballando con le stelle” che andrà in onda sabato prossimo, in prima serata su Raiuno?

Maria Rita Gagliardi