Harry e William non si vedono in privato da 6 mesi: tensioni nella Royal Family?

Secondo le ultime indiscrezioni Harry e William avrebbero rallentato i rapporti dopo il Royal Wedding e non si vedrebbero addirittura da sei mesi.

Subito dopo le nozze tra Harry e Meghan sono cominciate a circolare voci su una presunta faida tra i duchi del Sussex e quelli di Cambridge. I tabloid hanno ipotizzato che i comportamenti della nuova arrivata non siano piaciuti al principe William e che questo abbia generato una reazione dura da parte di Harry, il quale ha deciso di allontanarsi dal fratello e dal resto della famiglia reale.

Queste voci sono state rafforzate quando Harry e Meghan hanno deciso di trasferirsi nella residenza in campagna, il Frogmore Cottage, pochi mesi prima della nascita del piccolo Archie Harrison. Nell’ultimo periodo queste voci sono passate in secondo piano, sia perché i reali sono stati visti insieme in diverse occasioni ufficiali sia perché per un mese circa la nascita del Royal Baby ha occupato i giornali di gossip.

Harry e William non si vedono in privato da sei mesi?

Qualche settimana fa un’esperta di linguaggio del corpo ha concluso, analizzando le ultime immagini ufficiali dei due fratelli, che la distanza tra loro sarebbe ulteriormente aumentata. A sostegno di questa ipotesi ci sono le parole dell’esperta di questioni reali Emily Andrew, corrispondente di corte per il The Sun, che ha dichiarato: “Mi è stato detto, dopo il Royal wedding, che Meghan e Harry non si vedono personalmente con William e Kate”.

La giornalista ha specificato che non si riferisce agli eventi pubblici in cui tutti i reali sono chiamati a presenziare, ma alla vita di tutti i giorni. Quindi ha anche allontanato l’ipotesi che la causa di questa separazione sia esclusiva colpa di Meghan Markle, in quanto secondo lei: “Dietro le telecamere il rapporto di Harry è William è sempre stato caratterizzato da alti e bassi”.