Roma, donna muore sotto la metro. Bloccata la linea fra Termini e Ottaviano

Una donna è rimasta incastrata sotto il convoglio della metropolitana. In corso le verifiche degli agenti per determinare le cause dell’incidente. Suicidio o tragico gesto?

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla metro A a Roma. Una donna di 35 anni, intorno alle 11.15, è morta dopo essere rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie alla stazione di via Lepanto. A causa di questa tragedia, è stata chiusa la tratta della metropolitana fra Termini e Ottaviano in entrambe le direzioni.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato Prati. In corso le indagini.

Incidente accidentale o suicidio? In corso le indagini della polizia

Sul luogo dell’incidente è prontamente intervenuta la polizia insieme ai vigli del fuoco. Sono in corso le indagini per accertare se l’incidente sia stato accidentale oppure se la donna si sia suicidata. Per avere un quadro migliore della situazione, gli inquirenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza all’interno della stazione di via Lepanto.

Per ovviare ai disagi negli spostamenti dati dalla chiusura della tratta metropolitana fra Termini e Ottaviano, l’Atac ha predisposto un servizio di autobus alternativo.