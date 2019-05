La storia di Saybie, la bambina più “piccola” del mondo: alla nascita pesava meno di 250 grammi

La bambina più piccola mai nata adesso ha un nome: si chiama Saybie e pesava meno di 250 grammi alla nascita. La piccola è sopravvissuta ed è stata dimessa dall’ospedale

Una bella storia di vita e di speranza che arriva da San Diego, città californiana che si affaccia sull’Oceano Pacifico. Qui, in uno degli ospedali della città, è nata la bambina più piccola del mondo: la piccola Saybie. La bimba, al momento del parto, pesava meno di 250 grammi ma miracolosamente è riuscita a sopravvivere e a lasciare la struttura ospedaliera insieme ai suoi genitori. Il Daily Star ha raccontato la vicenda della piccola.

Nato a San Diego il neonato più piccolo del mondo, battuto il precedente “record” registrato in Germania

Nascita che ha del miracoloso al Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns di San Diego (California). Qui è nata Saybie, la neonata che secondo il registro conservato presso l’Università dell’Iowa sarebbe la più piccola mai nata al mondo: 250 grammi circa al momento del parto. La piccola è nata lo scorso anno, alla 23esima settimana di gestazione e con un taglio cesareo. Saybie pesava circa 7 grammi meno rispetto al bambino più piccolo mai nato in precedenza, un neonato venuto al mondo in Germania nel 2015.

Nato a San Diego il neonato più piccolo del mondo, la piccola Saybie vivrà

I medici che si sono occupati di Saybie hanno detto che “Era piccola e fragile, e poteva stare nel palmo delle mani della sua squadra di cura (che si è occupata di lei, ndr)”. È stato essenziale far nascere la piccola alla 23esima settimana perché i medici si erano accorti che il feto in grembo non stava più acquisendo peso e che, quindi, la vita della mamma di Saybie poteva essere in pericolo. Una nascita così prematura può comportare dei problemi letali per il neonato, ma in questo caso Saybie ne è uscita indenne. I familiari di Saybie ha dato il permesso di diffondere la storia della piccola, a patto che si mantenesse l’anonimato su di loro.

Maria Mento