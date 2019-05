Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 Maggio 2019: il Toro si prepara alle novità, i Vergine preoccupati dalle questioni pratiche

Giovedì 30 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Il fatto che la Luna si trovi nel tuo segno, in ottimo aspetto a Mercurio, alimenta una buona speranza. È vero che questo è un periodo in cui prendi tutto di petto, e non per colpa tua, però arrivano anche delle buone notizie. L’agitazione è spiegabile dal momento che non stai fermo un attimo, ma a differenza dell’anno scorso potrebbero nascere delle buone opportunità. È chiaro che l’oroscopo propone, poi siamo anche noi a disporre, quindi tutti quelli che si sono fermati, magari non per la propria volontà, a livello personale vogliono fare delle proposte, ora non si devono tirare indietro. Mi raccomando;

Toro. Di solito il tuo è il segno dei lunghi impegni, dei lunghi accordi, però a volte hai anche paura di rimetterti in gioco e invece questo è sbagliato perché sappiamo che ci sarà tra Ottobre e Dicembre una grande vittoria, quindi lo so che un po’ presto per parlarne però ci sono anche delle persone che adesso stanno già programmando l’autunno. Se hai un’idea vincente, se pensi che comunque ci siano delle persone utili, o comunque affidabili, che ti fanno una proposta per la seconda parte dell’anno, non dire no. Non un caso se anche in questi giorni può capitare di risvegliare un’emozione. L’amore torna protagonista. Anche chi ha vissuto una crisi o è stato male può avere una soddisfazione in più;

Gemelli. Le stelle di questa seconda parte della settimana invitano a pensare. Cosa cerchi davvero in amore? Venere a breve sarà nel segno e potrebbe realizzare un piccolo o grande desiderio. È chiaro che noi dobbiamo sempre pensare all’astrologia, alle fasi buone dell’amore, chiarendo quello che sta accadendo nel mondo perché adesso sono un po’ cambiati i valori. Quindi, avere un grande cielo può indicare il grande amore (che auguro) ma anche delle relazioni part-time, delle occasioni da sfruttare. Dipende anche un po’ da te e dall’età. Da mercoledì qualcosa sta cambiando;

Cancro. Tu sei una persona forte però ci sono giornate in cui avresti una grande voglia di buttare tutto all’aria ed è probabile che questa voglia, questo desiderio si produca in un effetto diretto su tutte quelle situazioni che ti hanno tenuto un po’ sotto pressione. Tutto quello che hai fatto negli ultimi mesi ha comportato una grande fatica, però non si può dire che non ci sia stata una buona crescita. Adesso è opportuno ritrovare l’amore e i prossimi due mesi sono importanti anche per capire cos’è accaduto, perché tra chi è stato indeciso tra due storie e chi invece ha avuto dei problemi, l’inizio dell’anno non è che sia stato proprio super.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questo mese di Giugno, che ormai è alle porte, deve credere. Deve crederci perché è veramente un mese di buone prospettive. Durante l’estate i più fortunati potrebbero fare delle cose importanti che riguardano il lavoro, ma anche l’amore. Si può ufficializzare una storia, si può vivere una grande infatuazione, anche dopo un 2018 difficile, quindi dopo una separazione. Se c’è una persona che cerca di bloccare la tua evoluzione tu sarai molto critico, ma devo dire che sarà anche difficile fermarti, perché quando un Leone è convinto delle proprie capacità nessuno può bloccare le sue iniziative;

Vergine. La cosa buona di questo oroscopo è che non ci sono le ostilità di inizio settimana, ma in questi giorni sei tormentato. Sono tormentati anche i Vergine che hanno delle buone occasioni. Per esempio, chi deve fare una scelta tra due lavori oppure chi ha vissuto una crisi di lavoro e adesso inevitabilmente deve fare una scelta per cercarne un altro. Come vedi, il vero problema sono proprio le questioni di carattere pratico. Chi troppo, chi poco, però si ondeggia e tra questo giovedì e sabato l’amore può tornare protagonista, anzi dovrebbe tornare protagonista perché è importante adesso confidarsi con una persona che però ultimamente ha mostrato un po’ di diffidenza nei tuoi confronti. Ricordiamo sempre che la Vergine è un segno zodiacale che cerca di proteggere, quindi dà un apporto psicologico al partner di grande valore, però quando stai male tu chi ti consola?

Bilancia. In questo periodo c’è una grande novità da registrare perché i toni della polemica in amore sono un po’ smussati. Questo vuol dire che il partner può capire le tue esigenze. Certo, che ci sia da rivedere alcuni accordi, soprattutto tra separati, è possibile però diciamo che una mediazione può sempre arrivare. Mercurio ha iniziato un transito importante che si associa alla buona forza di Giove, e questo può permetterti di concludere un buon affare, però ricorda che in tutte le transazioni- e qualcuno già lo sa, soprattutto se dall’anno scorso sta cercando di raggiungere un traguardo- ci sono ritardi, ritardi e ritardi, o perché c’ una carta che manca, o perché ti avevano promesso una cosa e poi non l’hanno mantenuta, o perché stavi per acquistare un bene e all’ultimo minuto è venuta fuori qualche cosa che non era regolare. Non escludo che nel weekend torni anche una grande voglia di amare;

Scorpione. Lo Scorpione ha una giornata importante ma anche stancante. In questi giorni evidentemente devi fare tante cose. C’è anche da ottimizzare la propria vita, ridurre delle spese, ad esempio chi ha casa e ufficio potrebbe pensare (se è possibile, ovviamente) di chiudere l’ufficio e lavorare a casa. È un esempio tra tanti ma in generale lo Scorpione in questo periodo sa che andrà a fare delle cose nuove e questo trasferimento può riguardare anche il lavoro, a livello di ufficio, a livello di programmazione di vita, quindi c’è un trasferimento in ballo, un desiderio di cambiamento che però non è così netto, anche perché c’è un problema di soldi e quindi in qualche caso la tua volontà è bloccata proprio dall’aspetto pratico della vita. Emozioni d’amore altalenanti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario vive un’altra giornata interessante, in cui desidera fare tuto quello che possibile fare per recuperare terreno. Se c’è stato un allontanamento, una forza negativa, un momento di crisi, tutto si supera e nel corso degli ultimi giorni io credo che anche se sei stato lontano da certe persone le riconoscerai, le riavvicinerai nel prossimo weekend. Non fare scelte azzardate prima della seconda metà di Giugno. Fase di studio per i nuovi lavori o per chi deve sottoscrivere un nuovo contratto dopo una chiusura;

Capricorno. Il Capricorno in questo giovedì ha qualche problema da superare. Comunque, dal punto di vista fisico questa non è stata una settimana confortante. Tu sei forte però non sei invulnerabile. Diciamo che hai le idee chiare, sai quello che devi fare ma non sai a chi associarti, è quello che dicevo anche ieri. Questo vale sia nell’ambito del lavoro sia in amore, per cui qualche Capricorno per non sbagliare sai cosa fa? Resta da solo o comunque in questi giorni osserva ma non parla. Il weekend produce qualcosa di più;

Acquario. L’Acquario di solito mostra amicizia nei confronti di tutti e sappiamo che questo è il segno proprio della solidarietà, e in questo periodo anche tu avresti bisogno di qualche conferma. La realtà è che siccome sei sempre molto disponibile, molto carino nei confronti di tutti, gli altri non ci fanno caso se sei proprio tu che hai bisogno di un incoraggiamento o di un aiuto, e d’altro canto tu non hai mai accettato gli aiuti degli altri perché sei un indipendente, un autonomo. L’Acquario poi detesta essere aiutato da persone che non conosce perché pensa che poi si troverà schiacciato in una sorta di debito morale. Ritmi non facili anche per le relazioni sentimentali. C’è una perdita di tempo anche per un viaggio, uno spostamento, un cambiamento che desideri;

Pesci. Il problema denaro resta rilevante. In diverse occasioni sarà necessario mantenere un po’ le regole del gioco, per esempio nell’ambito del lavoro non si può chiedere di più ma si può fare di più. A volte sei troppo accondiscendente nei confronti delle persone che ami. Ora, anche perché non vuoi immischiarti in situazioni strane, pettegolezzi, discussioni, aspetti che siano gli altri a parlare. Quindi non ti trovo molto solerte nel proporti ma semplicemente stai aspettando che gli altri si accorgano di te. Certo, se c’è una disattenzione che riguarda l’amore pesa, pesa già dagli inizi dell’anno, e qualcuno ha già reagito; in questo senso bisogna stare attenti a qualche deflagrazione di rabbia, di nervosismo, che potrebbe coinvolgere proprio l’amore.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento