Roma, autista perde la testa e mette sotto un pedone – VIDEO

Questa mattina un’autista dell’Atac ha perso la testa mentre litigava con un pedone e ha cercato di investirlo. L’attimo di follia è stato ripreso casualmente da un balcone.

In queste ore è diventato virale un video girato a Roma da un cittadino che si trovava casualmente a guardare quanto stava accadendo in strada. L’autore del video aveva infatti iniziato a riprendere un alterco tra un pedone ed un’autista dell’Atac. Il dipendente della compagnia comunale di trasporti si trovava nei pressi del capolinea della linea 786 in Largo Cesare Reduzzi, ma il pedone si era messo a camminare in mezzo alla strada impedendogli di continuare la corsa.

Dal video non è possibile comprendere cosa si dicano i due, ma risulta evidente che il pedone avesse deciso di camminare provocatoriamente in mezzo alla strada per farlo innervosire. A quel punto l’autista ha perso la testa ed ha accelerato, colpendo in pieno il pedone. Nel video non si vede se questo è finito sotto il mezzo né quali sono le sue condizioni, ma le immagini sono scioccanti.

L’Atac sospende l’autista e medita azioni legali contro il dipendente

Le immagini sono state portate all’attenzione dei dirigenti dell’Atac, i quali hanno comunicato in una nota ufficiale che una volta individuato l’autista verrà sospeso e si valuterà se agire per vie legali contro di lui. Al momento, dunque, la priorità dell’azienda è quella di capire chi era alla guida di quell’autobus e quali sono state le conseguenze del suo gesto folle.