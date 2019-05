Terrificante incidente nel parco a tema: bambino di 6 anni cade da 10 metri

Spaventoso incidente questa mattina nel parco a tema Lightwater Valley: un bambino è precipitato per 10 metri mentre si percorreva le montagne russe.

Gli ospiti del Lightwater Valley, parco divertimenti a tema che si trova nei pressi di Leeds (Inghilterra) hanno vissuto attimi di terrore quando hanno visto un bambino di 6 anni precipitare nel vuoto da un’altezza pari a 10 metri. L’incidente si è verificato mentre il bambino si trovava a bordo di una delle carrozze che percorrono le montagne russe. Secondo quanto riferito da uno dei testimoni: “Ho solo visto un bambino cadere dal Twister Rollercoaster al Lightwater Valley. E’ precipitato di faccia da un’altezza di circa 10 metri”.

L’intervento dei paramedici è stato immediato: quanto sono arrivati sul luogo dell’incidente (all’incirca alle 11:30), il bambino era cosciente e rispondeva alle loro domande. Dopo un primo soccorso gli operatori sanitari hanno caricato il piccolo sull’eliambulanza e l’hanno portato all’ospedale di Leeds dov’è tuttora ricoverato con prognosi riservata.

Incidente sulle montagne russe: “Il bambino non rischia la vita”

Il parco è rimasto aperto nonostante l’accaduto, ma la giostra non potrà essere utilizzata finché non finiranno le indagini della polizia. Gli agenti cercano di capire se l’incidente si sia verificato per un malfunzionamento delle cinture di sicurezza o se il piccolo le abbia inavvertitamente slacciate. Intervistati dai media locale gli agenti hanno confermato l’accaduto e poi hanno rassicurato i media sulle condizioni del bambino: “Il bambino, un ragazzo di sei anni, era cosciente nel momento in cui sono arrivati gli ufficiali. E’ stato portato in ospedale, non si ritiene che le sue condizioni siano critiche”.