Il cuore del figlio di Borja Valero: rinuncia ai suoi regali per fare beneficenza ai bambini bisognosi – VIDEO

Sta emozionando tutti il video che gira in rete di Alvaro, il figlio del centrocampista dell’Inter Borja Valero, che si commuove leggendo la lettera di ringraziamento a lui diretta

Emozionante video del figlio di Borja Valero, centrocampista dell’Inter. Alvaro, 9 anni, da 3 anni rinuncia ai suoi regali di compleanno per aiutare i bambini più bisognosi. Nel video il piccolo dal cuore d’oro si commuove dopo aver letto la lettera di ringraziamento dell’associazione a cui sono rivolti gli aiuti.

L’emozione della mamma sui social network: “A 9 anni sei un esempio per noi”

La mamma di Alvaro, Rocio Rodriguez, ha scritto parole tenere per il figlio sui social network: “Tu, che da tre anni rinunci ai regali di compleanno e raccogli soldi per darli in beneficenza. Tu che a 9 anni sei un esempio per noi. Tu che ti emozioni quando ti ringraziano per il tuo gesto. Tu Alvaro sei così e non devi cambiare mai”.