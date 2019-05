Caso Prati, Marco Di Carlo a Storie Italiane: “Ho deciso di denunciare”

A “Storie Italiane”, Marco Di Carlo, l’agente di spettacolo fatto passare per Mark Caltagirone da Pamela Prati e le sue agenti, rivela di aver sporto denuncia.

E, alla fine, la denuncia è arrivata. Ospite a “Storie italiane”, Marco Di Carlo, l’agente di spettacolo spacciato come Mark Caltagirone da Pamela Prati e le sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, rivela di avere sporto denuncia:

“La denuncia nasce da dieci giorni di segnalazioni. Sono andato, oggi, in Procura a Roma. Ho esposto la denuncia. C’è un magistrato che la sta seguendo. Volevo tutelare la mia immagine e quella di mia figlia. Ho scoperto che, sabato scorso, è stato utilizzata, da una delle tre protagoniste, attraverso delle Stories su Instagram, come se fosse in una fantomatica chat di Mark Caltagirone. Ho dovuto velocizzare il procedimento”.

La foto di cui parla Marco, non è stata ancora tolta da Instagram:

“Ora sono arrabbiato perché dopo ormai essere palese il fatto che sia un fake, non capisco perché venga ancora utilizzata. C’è una diffida a non utilizzare più questa immagine e legarla a questa vicenda”.

Marco Di Carlo: “Non si inventano storie per avere un ingaggio televisivo”

E ancora:

“Non riesco a capire il profitto nell’utilizzare questa foto con me e mia figlia. Lei è un’ottima ballerina. Non si inventano della storie per avere un ingaggio televisivo”.

Maria Rita Gagliardi