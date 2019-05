Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 31 maggio 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 31 maggio 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 31 maggio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Ballando con le stelle”, seguita dal tg della notte.

Su Rai 2 va in onda il film “Iron Man 3”: Tony Stark e il suo alter ego Iron Man si ritrovano ad affrontare un nuovo nemico che non conosce alcun limite. Quando Stark trova il suo mondo personale distrutto per mano del rivale, si imbarca in una straziante missione tesa a trovare il responsabile. Mettendo alla prova il suo coraggio e con la schiena al muro, Stark e’ costretto a ricorrere alle sue sole forze e abilità per sopravvivere e proteggere le persone a lui più care. Mentre combatte, scopre anche la risposta alla domanda che da sempre lo perseguita in segreto: è l’uomo che fa l’armatura o è l’armatura che fa l’uomo? In seconda serata, va in onda il film “Big Driver”.

Su Rai 3 va in onda il film “Smetto quando voglio”: Pietro Zinni , ricercatore e genio trentasettenne, perde il posto di lavoro a causa dei tagli all’universitaà. Per sopravvivere ha un’idea tanto semplice quanto drammatica: mettere insieme una banda criminale, reclutando i migliori ex colleghi finiti a lavorare chi come benzinaio, o come lavapiatti e chi a giocare a poker. Contando su macroeconomia, neurobiologia, antropologia, lettere classiche e archeologia, la banda ha un successo immediato, le cui conseguenze, però, saranno difficili da gestire. A seguire, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di cronaca nera di “Quarto grado”, seguito da un nuovo episodio della serie tv “Motive”.

Su Canale 5 va in onda una puntata speciale di “Ciao Darwin”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Knock knock”: Evan Webber e’ un architetto felicemente sposato con Karen, un’artista di successo. La donna, per il weekend della festa del papà, parte con i figli per una gita sulla spiaggia precedentemente programmata. Evan, rimasto solo nella sua bellissima casa di lusso, lavora a un progetto. Quella stessa sera, alla sua porta bussano due donne, Genesis e Bel. Con la scusa di dover usare internet per trovare l’indirizzo di una festa, le due ragazze entrano in casa. Cosi’ cominceranno i problemi per Evan, che dovrà cercare si sopravvivere alle due fino al rientro della sua famiglia. Subito dopo, va in onda il film “Man of Tai Chi”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

Stasera in TV, venerdì 31 maggio 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 Ballando con le stelle

0:40 Tg1

Rai 2

21:20 Iron Man 3 (film)

23:35 Big Driver (film)

Rai 3

21:20 Smetto quando voglio (film)

23:10 Il corpo dell’amore Giuseppe. Todos Santos

0:00 TG3 Mondo

Rete 4

21:25 Quarto grado

0:30 Motive (serie tv)

Canale 5

21:20 Ciao Darwin – Terre desolate

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:26 Knock Knock (film)

23:25 Man of Tai Chi (film)

La 7

21:15 Propaganda Live

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 Bruno Barbieri – 4 hotel

22:45 Bruno Barbieri – 4 hotel

Iris

21:00 Next (film)

23:08 Inception (film)

Cielo

21:15 Tacchi a spillo (film)

23:00 Che ho fatto io per meritare questo? (film)

Maria Rita Gagliardi