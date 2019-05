Emanuela Folliero commenta il caso Prati: “Anch’io sono stata truffata” – VIDEO

Emanuela Folliero ha svelato di essere stata anche lei truffata da un profilo fake

Emanuela Folliero è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane dove ha raccontato di essere stata anche lei truffata da una donna che si spacciava per il noto attore Pierce Brosnan.

La truffatrice le aveva chiesto di aiutarla a cercare una casa in Toscana dicendo di essere Brosnan. Alcuni suoi amici hanno svolto delle indagini per verificare la sua identità, in questo modo ha scoperto che in realtà si trattava di una donna italiana, già incriminata in passato per raggiri e truffa.

La Folliero ha poi commentato l’assurda vicenda di Pamela Prati, queste le sue parole: “Io mi sono fatta un’idea. Questa storia ha stancato. La legge farà il suo corso. Hanno usato un mezzo molto potente, il web. Gli si è rivolto contro. Avranno, per sempre, una sorta di ergastolo internet. Questa è la vera punizione”.

Sara Fonte