L’incontro ravvicinato con uno squalo bianco, le immagini mozzafiato fanno il giro del web

Un sub si è trovato faccia a faccia con un gigantesco esemplare di squalo bianco. E’ arrivato a pochi metri da lui

Un enorme squalo bianco si è avvicinato pericolosamente ad una gabbia utilizzata dai sub e dai turisti per la loro osservazione ed il suo “attacco” è stato catturato dalle telecamere. Hanno vissuto istanti di puro terrore i sub che si trovavano al suo interno, quando si sono trovati faccia a faccia con il gigante predatore: è accaduto al largo di Port Lincoln, nell’Australia meridionale e, come mostrato dal filmato realizzato proprio da uno di loro, lo squalo lungo diversi metri è arrivato a pochissima distanza da loro.

Gli istanti dell’incontro con lo squalo raccontati sul web

Qui è uscito dall’acqua per catturare un pezzo di preda galleggiante prima di riemergersi e tornare in profondità. Tra i sub, che fortunatamente erano protetti dalla gabbia metallica, e lo squalo, è presente anche un ricco banco di pesci. La clip è stata pubblicata su Reddit dall’utente u/jdgrayson che ha scritto, “Sono andato in profondità all’interno di una gabbia a Port Lincoln quando mi sono imbattuto in un gigantesco squalo bianco. Un’esperienza incredibile”. Tanti i commenti degli utenti, alcuni dei quali hanno definito l’utente ‘fortunato’ per aver vissuto un incontro ravvicinato di questo tipo. Altre persone però hanno sottolineato che questo tipo di comportamento è molto pericoloso perchè ‘insegnerebbe’ agli squali ad associare le imbarcazioni e le persone al ‘cibo’.