Matteo Salvini contro Roberto Saviano, su Facebook il Ministro parla dell’assegnazione della scorta

Matteo Salvini, in un video caricato sulla sua pagina ufficiale di Facebook, ha parlato della revisione dei criteri di assegnazione delle scorte e ha lanciato una stoccata a Saviano

Nuovo capitolo dello scontro verbale a distanza tra Matteo Salvini e Roberto Saviano. In un video in diretta pubblicato su Facebook il Ministro dell’Interno ha dichiarato di star lavorando per rivedere i criteri di assegnazione delle scorte. La mente vola proprio agli scontri, aspri, che qualche mese addietro hanno coinvolto lo scrittore e il leader del Carroccio sulla questione dei migranti. E proprio a Saviano corre il pensiero di Salvini, che lo nomina nel video in un maniera che, però, proprio a tutti non è piaciuta.

Matteo Salvini contro Roberto Saviano, la diretta Facebook con il “saluto” allo scrittore

“Un bacione a Saviano. Sto lavorando, insieme a tutti gli uomini del ministero dell’Interno e della polizia di Stato, anche per la revisione dei criteri per le scorte che impegnano ogni giorno in Italia più di 2.000 donne e uomini delle forze”. Questi i toni con i quali si è espresso su Facebook Matteo Salvini. Sul suo account ufficiale è comparsa ieri una diretta che ancora una volta ha fattoinfuriare i suoi detrattori. La mente corre al feroce scontro avuto con Roberto Saviano nel caso del travagliato sbarco dei migranti della Sea Watch e alle affermazioni dello scrittore, che lo aveva definito “il Ministro della malavita” specificando come Salvini stesse fomentando l’odio degli italiani. Salvini aveva minacciato di togliere la scorta a Saviano e adesso pare che il leader del Carroccio stia agendo proprio sui criteri di assegnazione delle scorte.

Matteo Salvini contro Roberto Saviano, il popolo social contro il Ministro

Nonostante la grande sicurezza che la Lega di Matteo Salvini può vantare grazie ai risultati delle recenti Elezioni europee, e nonostante nel suo video il Ministro abbia specificato di non voler agire su casi personali, sui social c’è chi non ha affatto gradito le esternazioni che il Ministro dell’Interno ha fatto contro lo scrittore Roberto Saviano. Secondo molti, il leader del Carroccio si è espresso nei confronti di Saviano con dei toni non rispettosi e intimidatori che un Ministro non dovrebbe permettersi di avere.

Maria Mento