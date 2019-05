Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 Maggio 2019: il Leone deve cambiare tutto, l’Acquario a caccia di trasgressione

Venerdì 31 Maggio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Fra questo venerdì e domenica molti parleranno d’amore ed è anche ora di risvegliare la passione. Domenica giornata con il punto esclamativo per quanto riguarda le relazioni. Certo che dagli inizi di Maggio qualcosa è rinato nel tuo cuore. Perché l’Ariete vive dei momenti di grande isolamento e poi improvvisamente rinasce? Perché, in qualche modo, è protagonista della stagione che lo vede nascere: la primavera. La primavera inizia dopo l’inverno, quindi dopo un periodo in cui è tutto ghiacciato, è tutto gelato. Questo capita nella tua vita. A volte veramente sembra che nulla si muova e poi improvvisamente tutto si scalda e tutto rinasce ed è proprio questo il momento in cui puoi vedere rinascere aspirazioni, amori, passioni e anche occasioni nel lavoro;

Toro. Il Toro, con la Luna nel segno, è più forte. Adesso, anche se hai vissuto una complicazione, puoi risolverla. Questo può anche indicare il fatto che qualcuno, in questi giorni, avrà più voglia di amare. Certo che hai bisogno anche di conferme. Il Toro non molla quando c’è una persona che è interessante, quando comunque è amato e ricambiato cerca di costruire qualcosa di più. Quand’è che il Toro soffre? Quando punta una persona già legata, quando spera in una separazione per potersi liberare e vivere un nuovo amore, cioè quando vive delle situazione conflittuali in partenza e poco regolari. Grandi progetti, per chi si vuole bene, entro la fine dell’estate;

Gemelli. I Gemelli è probabile che adesso mettano alle strette una persona per poter ottenere qualcosa in più, anche dal punto di vista lavorativo. C’è un problema che magari riguarda la casa, un trasferimento. Quelli che non hanno problemi, diciamo, di abitazione devono comunque capire che questo è un periodo in cui si naviga a vista. Gli affari negli ultimi tempi non è che siano così splendidi, quindi attenzione. Se ti propongono un acquisto particolarmente vantaggioso, un investimento, non dico che non lo devi fare però è il caso di non azzardare oppure prendere tempo fino alla fine dell’anno. I nuovi amori sono importanti: lo dico perché Venere sta per assumere un transito molto bello;

Cancro. In questo weekend devi ritrovare un po’ di serenità, ma l’unico modo per farlo sarebbe quello di staccarsi da una realtà diventata difficile da affrontare. È chiaro che il Cancro è molto, molto attaccato alla famiglia, l’ho detto più volte. Questo è il segno che è veramente familiare in tutte le sue relazioni, persino nell’ambito del lavoro capita a molti Cancro di stare assieme alle stesse persone per anni, per destino e anche un po’ per volontà e anche se poi tutto sommato a parole dici che certe situazioni non ti piacciono, che certe persone ti hanno stancato, eh stanno lì attorno un po’ perché non ti mollano (sei una conferma per tanti) e un po’ perché tu pensi che comunque una relazione vada vissuta anche quando è conflittuale. Il fine settimana permette un riavvicinamento se ci sono stati problemi d’amore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone non ha una giornata difficile però dal punto di vista sentimentale è un po’ più complessa. O devi dare spazio a progetti di lavoro, quindi tutto il resto va in secondo piano, oppure c’è una bugia che potrebbe essere scoperta. Il Leone di solito è molto sincero, quindi non vorrei che qualcuno ti avesse raccontato una cosa sbagliata. Attenzione a ricordi spiacevoli e a persone che ormai non fanno più parte della tua vita. È tempo di cambiare tutto;

Vergine. Venerdì e sabato sono due giornate che cercano di mettere una toppa, come si dice, a tutto quello che dalla metà di questo mese di Maggio non ha funzionato. In realtà, se andiamo a guardare le cose nello specifico, non c’è nulla che non funzioni, però è tutto disordinato e quindi tu non hai una visione chiara del futuro dal punto di vista lavorativo, personale. Anche nello studio è tutto un po’ conflittuale. Poi ci sono state anche delle spese impreviste per l’automobile, per la casa, per un guasto e questo alla Vergine dà fastidio. Le emozioni torneranno protagoniste. In amore consiglio di chiarire quello che non va subito;

Bilancia. A volte rimani immerso per troppo tempo nei ricordi, però a onor del vero è probabile che adesso il passato torni a trovarti. Un passato che neanche è così gradevole, quindi se c’è un/un’ex, una persona che batte cassa, se bisogna rivedere alcuni accordi economici, inevitabilmente bisogna stare attenti. Tra l’altro, molti Bilancia hanno avuto una bella conferma di recente, ma non basta. Non basta perché anche nell’ambito del lavoro puoi avere delle belle soluzioni, delle acquisizioni, dei consensi, però è ancora lontano il momento della soluzione finale. Probabile che qualcosa cambi nell’ambito del lavoro però ci vuole un pochino di tempo. Non dare invece nulla di scontato in amore perché un sentimento può tornare ed essere molto bello;

Scorpione. Lo Scorpione, tra venerdì e sabato, dovrà fare tante cose. Questo è un momento di grande passionalità, questo è un momento anche di grandi novità e forse di piccoli traslochi o di soluzioni che riguardano l’ufficio. Da chi deve riadattare un ufficio, ammodernarlo, a chi semplicemente deve trasferire qualcosa, non escludo che qualche Scorpione debba noleggiare un furgoncino o comunque mettersi- all’atto pratico- a rimettere in ordine tutto quello che è stato un po’ sballato negli ultimi tempi. In amore stai aspettando della soluzioni però anche tu ultimamente non sei stato molto chiaro. Io credo che gli Scorpione soli, separati, dovrebbero cercare l’amore in un posto migliore di una chat o comunque una soluzione legata a internet. Ecco, non tutti stanno lì però chi cerca un amore in luoghi un po’ troppo scontati forse poi resta male. Per fortuna Venere tornerà presto in aspetto buono. Un’indicazione in più per il mese di Luglio: quello è un mese importante per chi ha già un amore, per chi vuole fare delle conoscenze.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in questo weekend potrebbe riportare alla luce qualche distanza nei legami sentimentali. Se un Sagittario distante vuol dire che qualcuno gli è stato un po’ troppo vicino. Comunque, questo fine settimana permette di capire fino a che punto resta importante una storia. Sono quelle classiche giornate test, come le chiamo io, in cui se una storia funziona oppure no lo si capisce fin dalle prime ore della giornate perché- quando abbiamo delle stelle un po’ complicate– c’è sempre qualcosa che non va, fin dall’inizio. Anche una stupidaggine può scatenare una discussione;

Capricorno. I viaggi, gli spostamenti, i contatti con le altre città, sono importanti anche per eliminare qualche disagio. Tu sei un tipo abbastanza stanziale: dove stai, dove vivi, dove lavori in qualche modo dai il massimo di te, però bisogna dire che a volte proprio gli spostamenti ci danno delle buone idee. Ci permettono anche di osservare le cose da lontano, soprattutto se ci sono dei problemi. Quindi, se hai avuto delle difficoltà, come credo anche in amore, soprattutto agli inizi di Maggio, adesso devi cercare di risolvere ogni discussione. Probabile che chi ha un lavoro da completare con un socio, con dei collaboratori dopo gli ultimi due mesi sia alla ricerca di qualcosa di nuovo, forse anche di altra gente con cui operare;

Acquario. L’Acquario non sempre sceglie la strada della trasgressione e della ribellione, però a volte non si può fare a meno, un po’ perché la si desidera, un po’ perché gli eventi attorno sono tutti favorevoli al cambiamento. Ora non dico che l’Acquario le situazioni nuove le cerchi a tutti i costi, però se capitassero… Certo, l’Acquario si mostrerà sempre un po’ ostile, dirà “Ma guarda che mi tocca fare. adesso devo ripartire da zero”, però sotto sotto è anche contento di rimettersi in gioco e di provare a fare qualcosa di nuovo. In amore tutto questo però può portare delle conflittualità, soprattutto se non si ha la persona giusta a fianco. In questo weekend la confusione è un po’ grande;

Pesci. Venerdì e sabato giornate interessanti e i contatti con gli altri sono favoriti. Domenica invece può esserci un po’ di calo. Va detto che questa è una settimana altalenante, lo è stata già da lunedì. Addirittura è probabile che anche nella giornata di martedì tu abbia visto una persona e ti sia un po’ stranito. Nell’ambito del lavoro pensi che qualcuno voglia sostituirti. Per questo credo che molti stiano osservando più che agendo. Se devi chiarire qualcosa, in amore, sarà meglio parlare subito.

Maria Mento