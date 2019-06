Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di sabato 1 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di sabato 1 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 1 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la finale di Champions League Tottenham Vs Liverpool. In seconda serata, l’approfondimento sulla partita e “TOP-tutto quanto fa tendenza”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “Rookie” e “Bull”, seguiti dal tg della notte.

Su Rai 3 va in onda “Che ci faccio qui”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone due nuovi episodi de “Il Segreto” e “Una vita”, seguiti dal film “7 chili in 7 giorni”.

Su Canale 5 va in onda il film cult “Bodyguard”: Frank Farmer, ex agente CIA è ora una guardia del corpo. Dopo anni al servizio di un magnate, Frank prende l’incarico di proteggere la bella rockstar e attrice Rachel Marron, dato che ha iniziato a ricevere lettere minatorie da uno sconosciuto. Farmer cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza assai precari che proteggono la villa e l’incolumità di Rachel e suo figlio. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film, per grandi e piccoli, “Garfield 2”: nuova avventura per il gattone: stavolta Garfield incontrerà un suo sosia Inglese.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Little Murders”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Bride Wars – La mia migliore nemica”: Emma e Liv sono ottime amiche, ma da sempre in competizione. Quando si accorgono che hanno entrambe programmato il loro matrimonio nello stesso giorno, inzia tra loro una guerra senza tregua per costringere l’altra a cedere e a cambiare data.

Rai 1

20:35 Calcio, Champions League: finale Tottenham-Liverpool

23:00 Magazine Champions League

23:45 Top – Tutto quanto fa tendenza

Rai 2

21:05 The Rookie (serie tv)

22:40 Bull (serie tv)

23:25 TG2 Dossier

Rai 3

21:50 Che ci faccio qui

22:30 Io sono Sofia

23:55 TG Regione

Rete 4

21:25 Il segreto (serie tv)

22:30 Una vita (serie tv)

23:00 Una vita (serie tv)

23:32 7 Chili in 7 giorni (film)

Canale 5

21:21 Guardia del corpo (film)

23:53 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 Garfield 2 (film)

23:10 Dragon Trainer 2 (film)

La 7

21:15 Little Murders by Agatha Christie (serie tv)

00:00 Tg La7

Tv8

21:30 Bride Wars – La mia migliore nemica (film)

23:15 Bad teacher: una cattiva maestra (film)

Iris

21:00 Amici x la morte (film)

23:07 Gunmen – Banditi (film)

Cielo

21:15 PROFUMO (film)

23:00 The Manor – Una famiglia a luci rosse

