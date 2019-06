Donald Trump: “Meghan? E’ una persona cattiva”. E la Duchessa lo evita

Donald Trump si è detto “scioccato” dai commenti che Meghan Markle ha fatto su di lui durante la sua campagna presidenziale del 2016.

Il presidente degli Stati Uniti, che sarà in visita ufficiale nel Regno Unito la prossima settimana, fu definito dalla duchessa di Sussex “misogino” e “divisivo”. Meghan affermò al talk show statunitense The Nightly Show con Larry Wilmore di essere dalla parte della candidata dei Democratici, Hillary Clinton, poi uscita sconfitta dalla sfida con Trump.

Inoltre, la compagna di vita del principe Harry ha anche lasciato intendere che avrebbe lasciato gli Stati Uniti in caso di vittoria di Trump, aggiungendo di non voler vivere “nel mondo che dipinge” il tycoon.

Meghan sarà assente per “maternità”, ma…

In un’intervista a The Sun, il leader statunitense ha detto di non poter immaginare che Meghan fosse “così cattiva”.

Donald Trump, durante il suo viaggio, incontrerà il marito di Meghan, il principe Harry, così come la regina Elisabetta, il principe Carlo, William e Kate.

Meghan non sarà presente ufficialmente, dato che si trova in congedo di maternità dopo la nascita di Archie. Tuttavia, in molti ricordano che il principe Harry ha portato avanti diversi impegni durante il congedo di paternità. Alcune fonti parlano di “assenza forzata” della Duchessa proprio per evitare uno scontro imbarazzante con il presidente USA.