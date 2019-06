Marco Carta arrestato per furto aggravato: ecco cosa è successo – VIDEO

Marco Carta è uscito dalla Rinascente del Duomo a Milano senza pagare, è stato arrestato

Nelle ultime ore non si fa che parlare di Marco Carta, divenuto noto in passato per aver vinto Amici, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Il noto ed amato cantante è stato arrestato ieri 31 maggio per per furto aggravato. In compagnia di una donna di 53 anni è uscito dalla Rinascente di piazza del Duomo a Milano con sei magliette non pagate. La merce rubata aveva un valore di 1200 euro.

Il cantante aveva tolto l’antitaccheggio, ma non si è preoccupato di rimuovere la placchetta flessibile che ha fatto scattare l’allarme all’uscita del negozio. Marco è finito agli arresti domiciliari.

Sara Fonte

Se vuoi saperne di più: Marco Carta arrestato per furto aggravato: ha rubato sei magliette alla Rinascente di Milano

Se vuoi saperne di più: Marco Carta arrestato per furto aggravato: ha rubato sei magliette alla Rinascente di Milano