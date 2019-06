Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 Giugno 2019: novità per i Capricorno, i Pesci sono “pigri”

Sabato 1 Giugno 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Quelli che hanno vissuto un calo dal punto di vista emotivo, fisico, possono recuperare in questo weekend. Mi auguro anche che si recuperi l’amore. La voglia di amare c’è, la voglia di stare con gli altri aumenta, anche se lo sai che gli impegni di lavoro sono talmente tanti che ultimamente c’è un problema oppure sei impegnato per cercare di continuare un lavoro, perché il tema professione è dominante in questo periodo ed è purtroppo un po’ agitato da questo Saturno dissonante che chiede molto impegno a chi lavora e più impegno per trovare o cambiare lavoro a chi non ce l’ha. È un periodo che segna comunque una nuova partenza;

Toro. Il Toro resta sulla soglia di una situazione importante che sarà più attiva tra diciamo estate-autunno e anche, soprattutto, in inverno. Quindi io dico sempre ai Toro di non essere pessimisti e soprattutto di cominciare a pensare a quello che c’è da fare a breve termine. I cambiamenti a volte sono imposti dal destino però adesso, con un po’ di buona volontà, puoi imporli non solo a te stesso ma anche agli altri. Novità in amore;

Gemelli. I Gemelli devono cercare l’amicizia, devono cercare la comprensione e dimenticare qualche piccola diatriba che riguarda anche la vita sentimentale. Voglio ricordare che tra qualche settimana avremo un oroscopo migliore per le relazioni. Questo è un periodo importante, preparatore di un Luglio di grandi incontri. Se c’è stata una disputa legale, finanziario, se ne saprà di più a fine anno o comunque tu sarai libero da Novembre. Non è detto che però ci sia un tormento fino a Novembre. Con una piccola mediazione, un aggiustamento, si potrà andare avanti lo stesso;

Cancro. Il Cancro vorrebbe ritrovare un po’ di tranquillità. Esce da un periodo turbolento, in cui in qualche modo si è anche capito che in qualche modo bisogna cambiare strategie. Non tutto quello che stai facendo ha funzionato, non tutto quello che stai o dovrai fare intrigante. È chiaro che in un periodo del genere bisogna parlare solo se necessario, bisogna rischiare di non dire cose sbagliate. Tieni tutto sotto controllo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questa prima giornata di Giugno parte con qualche piccola controversia che potresti risolvere da domenica. Domenica sarà una giornata migliore. Sabato prosegue con qualche piccola complicazione che riguarda la casa ma anche la professione. Diciamo che sono ore in cui si può anche perdere tempo ma a te non piace perdere tempo. Cerca di essere molto disponibile perché le relazioni sentimentali adesso possono diventare molto intriganti. Un atto di generosità sarà necessario;

Vergine. Stai cercando di vivere in maniera più serena, soprattutto stai tentando di programmare meglio l’estate. La primavera è stata ancora un periodo di confusione, una stagione un po’ strana, ma andiamo incontro a un autunno e a un inverno molto importanti. Quindi, diciamo, dall’estate grandi progetti. Chi ha già una bella storia può pensare a una convivenza, a un matrimonio. Giornata buona per gli accordi;

Bilancia. Stanchezza, disagio, anche perché se hai accettato un impegno è più gravoso del previsto e comunque poi tu non sei tipo che si tira indietro ma sei anche una persona molto, molto coscienziosa, molto responsabile; quindi, tu vorresti essere amato per le cose belle che fai però lo sai che nella vita è impossibile trovare l’assenso di tutti. Qualche occasione d’amore in più arriva;

Scorpione. Lo Scorpione deve essere cauto perché queste sono giornate in cui anche dal punto di vista fisico c’è sempre qualcosa che non va, anzi potrebbe ripresentarsi un problema che avevi messo da parte, oppure qualcuno dovrà fare un piccolo controllo. Se già venerdì in amore ci sono stati contrasti, sarà bene tacere. Il lavoro può creare dei ritardi oppure in questo periodo sei proprio tu che stai cercando delle soluzioni, stai cercando di ritrovare il tempo perduto. Ricordiamo che lo Scorpione, un po’ come l’Acquario e il Toro, deve cambiare, è necessario farlo perché sono mutate alcune condizioni e poi c’è sempre quel piccolo pensiero in più che riguarda i soldi, che poi tanto piccolo non è, e forse è proprio quello il dilemma: conviene o non conviene andar avanti su certi progetti? Un ridimensionamento, uno spostamento sono prevedibili nei prossimi giorni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Ecco che questo fine settimana potrebbe essere il weekend della verità. Sarà necessario essere più sinceri in amore. Le relazioni con gli altri sono sottoposte a un po’ di stress. Diciamo che queste ore possono generare una sorta di conflitto tra quello che desideri fare e quello che è possibile fare. C’è una bella distanza tra le due cose, infatti questo è un anno in cui si cade in piedi. Giove è comunque in transito nel tuo segno ma dagli inizi dell’anno c’è solo tanta confusione. Quindi a volte ti fanno delle proposte e poi si tirano indietro oppure sei proprio tu che desideri raggiungere un traguardo che però, appunto, non si raggiunge mai. Giornate che invitano a non strafare. Chi ha dubbi d’amore li riveli subito o dopo potrà creare qualche problema;

Capricorno. Alla ricerca di nuovi sfoghi, di nuove passioni, di nuovi incarichi. L’estate, per chi lavora part-time, sarà importante. Non c’è caduta ma riconferma, eventualmente i più solleciti, forti, giovani e intraprendenti potranno fare una cosa in proprio. Ecco, sarebbe il grande sogno del Capricorno sviluppare un progetto, a seconda di quello che sai fare. Buone collaborazioni col segno dell’Acquario. Se attorno a metà settimana c’è stata una crisi si può recuperare;

Acquario. L’Acquario si sente un po’ giù di corda. Credo che questo sia veramente un periodo molto confuso e sono convinto che tanti Acquario si trovino in una condizione molto particolare perché ogni battaglia si può anche affrontare con coraggio però poi il premio non c’è. Questo premio è mancato anche a livello economico. Quindi, ora bisogna fare una scelta. È chiaro che questa tendenza a essere molto severi e soprattutto polemici cambia a seconda dell’età: a 20-30 anni semplicemente si cambia ruolo, gruppo di amici, si cerca qualche novità fuori dal solito ambiente, e chi ha più di 40-50 anni in questi giorni forse vorrebbe stare un po’ più sereno. Consiglio di rimandare a domenica le discussioni;

Pesci. Per i Pesci un fine settimana che porta un po’ di pigrizia. La pigrizia nei nati Pesci, come ho avuto modo di spiegare tante volte, non capita perché i Pesci sono sonnolenti ma questa pigrizia è una sorta di relais che scatta quando la tensione è alta. Salta la corrente emotiva, quindi quando ci sono troppe tensioni, ci sono troppi problemi, tu o cerchi di defilarti da certe situazioni che sono difficile da gestire oppure ti viene sonno e così dormi e non ci pensi. Che ci sia un momento di sosta è vero ma ci sarà anche una grande partenza. C’è poi chi non può permettersi di dormire. Penso a quelli che lavorano tanto, a quelli che hanno un lavoro pubblico, a quelli che devono portare avanti un progetto. Andate avanti, sarete i dominatori della fine dell’anno. Comanderete voi e dunque questo è un periodo di costruzione ed eventualmente anche allontanamento da situazioni o persone che possono creare qualche disagio. Insomma, il passato è passato: andiamo avanti.

