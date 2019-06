Si alza nel cuore della notte e trova un alligatore di 3 metri in casa

Pauroso incontro nel cuore notte per una donna che si è trovata faccia a faccia con un pericoloso alligatore di grandi dimensioni. Si è introdotto nella sua abitazione

Un incontro ravvicinato che non dimenticherà molto facilmente quello capitato ad una donna nella sua casa. Nel cuore della notte, mentre si alzva per andare a prendere un bicchiere d’acqua, la signora di mezza età si è resa conto che in cucina c’era una strana presenza; ma non si trattava di un estraneo o di un ladro, bensì di un enorme alligatore lungo oltre tre metri che stava camminando proprio all’interno della sua abitazione. L’episodio è avvenuto in Florida, stato americano nel quale gli alligatori sono numerosi e non di rado vengono trovati nei giardini delle case o addirittura in piscina. Ma certamente non all’interno delle case: il grosso alligatore affamato ha fatto letteralmente spaventare la donna, che vive a Clearwater, ad ovest di Tampa.

Terrore durante la notte, è un alligatore enorme

Non è chiaro come e da dove sia entrato ma certamente non aveva alcuna intenzione di andarsene, non prima di aver trovato qualcosa da mangiare. Cercando per quanto possibile di mantenere la calma, la donna ha immediatamente telefonato alla polizia locale che è intervenuta in una manciata di minuti. Il grosso rettile è stato fotografato e filmato all’interno della casa, prima che un team di esperti lo catturasse per portarlo via e reintrodurlo in natura. Non sono rari gli attacchi degli alligatori in Florida: nel 2018 una donna è stata divorata da un esemplare di enormi dimensioni. La vittima è la 47enne Shizuka Matsuki, uccisa a Davie, a poca distanza da Plantation.