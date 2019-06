Chi è Kinsey Wolanski, la donna che ha invaso il campo durante la finale di Champions League?

Durante il primo tempo della finale di Champions League tutta inglese tra Liverpool e Tottenham (terminata poi col successo dei ‘Reds’ per 2-0), il match è stato interrotto per qualche minuto in seguito ad una invasione di campo.

Sul prato verde del Wanda Metropolitano, stadio dell’Atletico Madrid dove è stata disputata la finale della Champions League 2018/19, dinnanzi alle decine di migliaia di persone presenti sugli spalti (e le centinaia di migliaia in diretta televisiva), una donna – decisamente appariscente e decisamente poco vestita – è entrata in campo, costringendo l’arbitro ad interrompere brevemente il gioco.

Chi è la donna che ha invaso il campo durante Liverpool-Tottenham?

In molti hanno già ottenuto risposta, se è vero che la ragazza ha avuto un esponenziale aumento di followers su Instagram.

Si tratta di Kinsey Wolanski, formosa modella il cui motto sul suo profilo è “Life is for living 😈” (La vita è fatta per vivere, traduciamo approsimativamente).

Sul campo del Wanda Metropolitano la ragazza voleva sponsorizzare un sito web di scherzi ad alto contenuto erotico (si tratta della versione uncensured di un canale YouTube dedicato ai pranks da oltre 9 milioni di iscritti). Come side effect, la giovane è riuscita ad ottenere una quantità impressionante di follower su Instagram: adesso siamo ad oltre due milioni e duecentomila follower, prima dell’invasione di campo, Kinsey era semplicemente una sconosciuta.

Se volete ottenere followers rapidamente, sapete adesso come fare.