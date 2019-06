La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 03/06/2019 al 09/06/2019

Primo appuntamento di Giugno e ultimo appuntamento della stagione con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, momento fisso e tanto atteso di Rai2 e di Mezzogiorno in Famiglia (nonché anche nostro) della domenica. Sta per arrivare l’estate che segnerà un momento astrale importante per i segni d’acqua: Paolo Fox ci regala un piccolo excursus sulla stagione che sta per arrivare, con la speranza di ritrovare il suo pubblico a Settembre. Mezzogiorno in famiglia dà appuntamento a tutti i suoi spettatori alla prossima stagione televisiva.

Dalla dodicesima alla decima posizione: ancora giù il Cancro

Ariete. Periodo di scelte che non sempre sarà facile portare avanti. Non avete un oroscopo privativo ma indeciso, un po’ limitato. A fronte di tante cose che dovrete fare ci saranno indecisioni che riguarderanno anche la vostra vita quotidiana. Questo è un anno di transito e di soluzioni part-time. Settimana un po’ agitata soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. La concentrazione di pianeti, nervosa, non indica blocchi ma la necessità di prendere tempo prima di dare una risposta a delle eventuali proposte. Avete anche il dubbio di sembrare un po’ irriconoscenti verso persone che in passato hanno fatto qualcosa per voi. Massima attenzione alle questioni d’amore. Siete anche sotto stress per le spese;

Cancro. Non dovete prendervela se vi ho messo sotto però credo che molti Cancro stiano parlando troppo o state facendo delle cose sbagliate. In amore c’è stato disagio dall’inizio dell’anno. possibile che abbiate fatto delle scelte di cui vi siete pentiti. Mercoledì e giovedì saranno giornate particolari. Dovete lavorare affinché un progetto vada bene ma anche contro qualcuno che in questo periodo vi dice che non siete adatti per fare qualcosa. Magari dovrete ripartire da zero. Momento particolare per rinnovare un contratto. Giugno e Luglio saranno mesi molto importanti. La fine di quest’anno porterà la chiusura di accordi che non funzionano e che vengono trascinati per quieto vivere;

Capricorno. I Capricorno sono tipi molto precisi e stanno vedendo che le cose per ora non vanno a posto. Avete la Luna opposta, ma c’è un turbinio di situazioni che non funzionano e che vanno riviste, o magari siete in attesa di un colloquio per vedere se si possono realizzare dei progetti che per ora sono solo abbozzati. Siete in una condizione simile a quella del Cancro. Tra Ottobre e Dicembre potrete avere una soluzione. Questo oroscopo vi vede protagonisti di una grande estate.

Dalla nona alla settima posizione: la Bilancia si prepara a un 2020 vincente

Acquario. Il periodo di cambiamento è arrivato e voi siete frastornati. Per fortuna voi nel caos ci vivete e per fortuna voi avete sempre un’uscita di sicurezza. Cercate sempre di essere autonomi questo è un momento molto particolare. Bisogna fidarsi delle persone giuste e fare strategie giuste. Venerdì e sabato saranno giornate particolari. Non riversate le tensioni che provate in amore. Voi prendete la forma delle situazioni in cui vi trovate e vi adattate in tutte le circostanze, esattamente come va l’acqua che assume la forma del suo contenitore (e l’acquario, che è anche simbolo del segno, ce lo ricorda). Anno di nuove opportunità. Risparmiate, mi raccomando;

Bilancia. A fronte di una piccola vittoria ottenuta in questo periodo, è piena di pensieri perché le responsabilità costano tanto. Mercoledì e giovedì saranno giornate particolari anche per voi. Se c’è qualcosa che non va si evidenzia. Chi ha un/un’ ex si troverà a rimettere in gioco tutto quello che è stato fatto. Saturno dissonnante rende difficili le soluzioni non siete del tutto tranquilli perché non avete grandi certezze. Giornate di forza venerdì e sabato. Nei rapporti d’amore Giugno sarà il mese importante. Il 2019 vi chiede di lasciare in qualcosa a favore di qualcos’altro e nel 2020 sarete vincenti;

Gemelli. Sapete che questo è un anno con Giove opposto e non bisogna fare troppo, oppure bisogna difendersi. Sicuramente qualche Gemelli avrà chiamato un esperto (un notaio, un legale, un consulente) per mettere a posto delle cose, anche banali magari. È un momento particolare per fortuna non grave. Alla fine dell’anno ci saranno delle soluzioni. Ora vi sentite più forti, più sicuri di avere un certo riscontro. Dicembre e Gennaio per voi sono stati dei mesi penanti. Venerdì e sabato saranno giornate importanti per vincere in amore.

Dalla sesta alla quarta posizione: il Leone sempre a ridosso del podio

Sagittario. Si inizia con una Luna opposta, però venerdì e sabato si recupera. Giove prima o poi arriva e vi dà delle conferme. Avere il pianeta dalla vostra parte può dare anche un ottimismo che colpisce nei momenti che non vanno proprio bene. Avete una sorta di beata incoscienza che vi rende positivi e questa nota di positività è una chiave di svolta per voi e per le persone che avete intorno. Il Sagittario forse a volte esagera prendendosi dei rischi, ma è un segno positivo. Hanno la capacità di fare tante cose e si mettono in gioco in tante cose diverse. Importanti i rapporti tra venerdì e sabato. Per voi grande estate e grande fine dell’anno, con un guadagno importante che arriverà. Il rischio può arrivare dalle persone troppo asfissianti. Prudenza in amore. Le prossime tre settimane questo dovranno essere gestite con attenzione dalle coppie in crisi;

Vergine. Da mercoledì torna in auge. Avrete un’estate importante. Certo, non tutti si sposano o convivono ma arriveranno delle buone situazioni. Domenica sarà con la Luna nel vostro segno zodiacale. Il momento è quello giusto per lasciarsi alle spalle le situazioni che non sono più attive. Finalmente ripartite con nuove idee. Non sottovalutate progetti e finalmente adesso parlate d’amore. Segno come Sagittario, Vergine e Scorpione entro un paio di mesi dovranno mettersi in gioco dal punto di vista lavorativo;

Leone. Il fatto di avere un buon oroscopo non vi autorizza a fare tutto quello che volete. Lo dico a chi non ha trovato l’amore anche nei tempi buoni: siete troppo selettivi e questo può mettere in imbarazzo le persone che incontrate. Venerdì e sabato saranno giornate di grandi decisione e forza. Cercate progetti concreti altrimenti correte il rischio di rimanere delusi. In amore molto interessante Giugno e splendenti Agosto e Settembre;

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: Pesci in grande spolvero

Pesci. Trionfatori assoluti, ma ci saranno grandi novità a fine anno. Il tempo passa in fretta, quindi non è impensabile parlarne adesso. Adesso se siete a caccia di consenti e situazioni valide li avrete. Avete, come i Gemelli, Giove contro, quindi delle piccole situazioni pratiche da sistemare o delle persone che vi vanno contro. Quando si è in un periodo buono si va avanti. Voi siete sensitivi e riuscite a capire che cosa pensano gli altri: Nettuno, vostro governatore, vi regala la sensibilità giusta per farlo. Mercoledì e giovedì sono giornate di grande forza. Mi raccomando;

Toro. Momento particolare e bellissimo. Il Toro adesso è innamorato e potete fare grandi scelte. Voi siete sempre conservatori ma quest’anno consente di fare qualcosa in più. Anche per voi fine dell’anno molto importante. Mercoledì e giovedì saranno giornate utili e progetti di grande rilevanti. Forse è arrivato il momento giusto per mettervi in gioco alla grande;

Scorpione. Mercoledì e giovedì saranno giornate importanti in una settimana molto utile. Settimana utile per cercare di capire cosa volete fare; un po’ come per l’Acquario, ci sono problemi di soldi e nei rapporti con gli altri. Ci posso essere progetti che vi porteranno lontano.

