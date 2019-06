Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 2 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di domenica 2 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata di oggi, 2 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone l’ultima puntata di “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. In seconda serata, una nuova puntata di “S’è fatta notte”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “N.C.I.S” ed “F.B.I”, seguiti dalla “Domenica sportiva”.

Su Rai 3 va in onda la partita di Serie B, Verona-Cittadella, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film cult: “Pensavo fosse amore invece era un calesse”: Cecilia e Tommaso stanno per sposarsi, ma lei si tira indietro all’ultimo momento. Tommaso e’ troppo pigro, dice lei, che intanto inizia una relazione con un altro, un certo Enea. Il Il povero Tommaso riesce ad averla vinta. Cominciano di nuovo i preparativi, ma questa volta è lui a farsi cogliere dai dubbi. A seguire, va in onda il film “Scusate il ritardo”.

Su Canale 5 ultimo appuntamento con la serie tv “New Amsterdam”, seguito da “Paperissima Sprint”.

Su Italia 1 va in onda il film “Una notte da leoni”: Doug si sposa e, per la sua ultima notte da celibe, decide di andare a Las Vegas con i suoi amici. Con loro viene anche Alan, futuro cognato. Il mattino seguente, Doug è sparito e gli altri tre sono storditi da un pesante dopo sbornia. La stanza d’albergo è distrutta e dentro un armadio c’è un bambino e dentro il bagno una tigre. I tre non si ricordano cosa sia successo, ma hanno poco tempo per ritrovare Doug e capire cosa è successo, intanto scoprono che Alan, per rendere più divertente la serata, ha messo della droga nelle loro birre. Subito dopo, va in onda il film “American Pie – Ancora insieme”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, programma condotto da Massimo Giletti, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Il negoziatore”: Danny è un negoziatore di casi di rapimento a Chicago. Senza un motivo apparente, diventa vittima di un complotto. Danny, allora, decide di fare un atto estremo e di prendere in ostaggio il personale dell’ufficio per gli affari Interni.

Rai 1

20:35 Che tempo che fa

0:00 S’è fatta notte

Rai 2

21:05 NCIS (serie tv)

21:50 F.B.I. (serie tv)

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

20:35 Calcio, Serie B: Play off – Finale di ritorno

23:05 TG Regione

23:10 TG3 Mondo

Rete 4

21:27 Pensavo fosse amore invece era un calesse (film)

23:50 Speciale – Troisi sul set

0:20 Scusate il ritardo (film)

Canale 5

21:23 New Amsterdam (serie tv)

22:15 New Amsterdam (serie tv)

23:06 New Amsterdam (serie tv)

0:35 Meteo.it

0:36 Paperissima Sprint

Italia 1

21:20 Una notte da leoni (film)

23:27 American Pie: Ancora insieme (film)

La 7

20:35 Non è l’Arena

0:50 Tg La7

Tv8

21:00 La Notte dei Re

22:45 X-Men: L’inizio (film)

Iris

21:00 Femme Fatale (film)

23:25 40 gradi all’ombra del lenzuolo (film)

Cielo

20:45 Affari di famiglia

21:15 Il negoziatore (film)

23:30 Tacchi a spillo (film)

Maria Rita Gagliardi