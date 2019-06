Invasione di meduse sulla nota spiaggia italiana, specie fortemente urticante. Bagnanti tornano a casa

Domenica rovinata per decine di bagnanti a causa di un’invasione di migliaia di esemplari di meduse “vespe di mare”, fortemente urticanti

E’ una vera e propria invasione che ha obbligato molti bagnanti a tornare a casa senza poter trascorrere una giornata in spiaggia, quella registrata nell’area marina protetta della Gaiola. Qui sono stati rinvenuti migliaia di esemplari di meduse di una specie considerata fortemente urticante. Si tratta della Pelagia noctiluca, meglio nota come vespa del mare. a darne notizia è stata la Onlus Centro Studi Interdisciplinari Gaiola con un comunicato nel quale specifica: “Rispondendo alle molte domande di bagnanti e visitatori, ribadiamo il fatto che le meduse sono animali planctonici che quindi vengono trasportati passivamente dalle correnti, non decidono loro dove andare e quindi sfatiamo le leggende che le meduse stanno dove l’acqua é sporca o dove l’acqua é pulita: vanno semplicemente dove le porta il mare”.

L’appello, “Evitiamo le mattanze”

Lanciando un appello affinchè si evitino mattanze: “Soprattutto evitiamo – si legge – le solite scene stupide e grottesche di mattanze di meduse per “ripulire” il mare. Sono organismi marini come tutti gli altri e come tutti gli altri hanno diritto di vivere in santa pace nel mare. Attendiamo con un po’ di pazienza che la corrente se le riporti via”. Un cartello è stato posizionato sulla spiaggia, avvisando della presenza dei moltissimi esemplari medusa nell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola, “Si prega di fare molta attenzione in caso di balneazione”, si legge. Ma in molti hanno preferito evitare di trascorrere la giornata in spiaggia e di entrare nel mare rischiando una puntura di medusa, facendo dunque ritorno a casa.