Calcio, Neymar accusato di stupro. Il campione del PSG si difende: “E’ estorsione”

Il Brasile del calcio (e non solo) è sotto shock per un’accusa di stupro che una donna ha lanciato, sporgendo denuncia, contro l’asso del Psg Neymar

Neymar, stella della Nazionale di calcio brasiliana e del Psg, è stato accusato di stupro da una donna non identificata che avrebbe sporto denuncia contro di lui a San Paolo (Brasile), venerdì scorso. I fatti incriminanti risalirebbero, secondo quanto riportato dai media brasiliani, allo scorso 15 Maggio: la donna, su invito dello stesso Neymar, si sarebbe presentata in un hotel della capitale francese. Qui il calciatore sarebbe giunto ubriaco, per poi procedere alla violenza carnale. I due si erano precedentemente conosciuti su Instagram. Il calciatore ha dichiarato a mezzo social di avere le prove della sua innocenza.

Neymar accusato di stupro, una donna denuncia una violenza sessuale avvenuta in un hotel di Parigi

Venerdì scorso una donna ha accusato di stupro il calciatore brasiliano Neymar. Il fatto risalirebbe a poco più di due settimane fa. Il 15 di Maggio la donna, non identificata, si sarebbe presentata in un hotel di Parigi per incontrare Neymar, con cui aveva precedentemente stretto una conoscenza via social. Sarebbe stato lo stesso calciatore a invitarla. Neymar si sarebbe presentato, apparentemente ubriaco, o dopo aver elargito alcune carezze alla donna e aver scambiato qualche chiacchiera con lei, sarebbe diventato aggressivo costringendola a un rapporto sessuale non consensuale. Tali accuse sono state riportate da UOL e GloboEsporte. Associated Press ha ottenuto alcuni documenti della Polizia brasiliana contenenti le accuse contro l’asso del PSG. Neymar si è prontamente difeso pubblicando un video in cui spiega come sarebbero andate le cose.

Neymar accusato di stupro, il calciatore rigetta le accuse e rilancia: “Si tratta di estorsione”

Neymar si è difeso a mezzo Instagram dall’accusa di stupro, parlando di una trappola e di un tentativo di estorsione ai suoi danni. il brasiliano ha pubblicato un video dicendo che “Sono accusato di stupro, è una parole pesante, molto forte, ma è quello che sta succedendo. Tutto questo mi sorprende, è qualcosa di molto brutto, molto triste, perché chi mi conoscere sa che tipo d persona sono, sa che non farei mai una cosa del genere (…)”. Il calciatore ha poi mostrato, sempre nello stesso video, le conversazioni intrattenute su WhatsApp con la donna tra i mesi di Marzo e Maggio, con tanto di foto di inequivocabile significato erotico inviate dalla stessa accusatrice. Neymar ha parlato di una trappola appositamente ordita ai suoi danni, auspicandosi che questa esperienza gli possa servire, in futuro, a non ricadere in situazioni simili.

Maria Mento