Candidato della Lega mostra una pistola in un video social: “Spero che sia condiviso, visto e anche criticato” – VIDEO

Bene o male, basta che se ne parli.

Pare abbia fatto proprio il motto di wildiana memoria (in realtà Oscar Wild non pronuncia mai queste esatte parole, ma tant’è) il candidato al Consiglio comunale di Ferrara Stefano Solaroli, in quota Lega.

L’uomo ha proposto sui propri canali social un video discretamente no sense in cui invita coloro i quali vedano il video a condividerlo, affinché possa raggiungere il maggior numero di persone possibile: “Spero che sia condiviso, visto e anche criticato. Spero che sia condiviso perché questi pensieri secondo me vanno amplificati di modo che siano contagiosi, perché uno riesce a contagiare con queste cose qui secondo me è un successo”, sono le parole di Solaroli che mostra durante il video a più ripresa una pistola Beretta.

Solaroli quindi cita un personaggio discretamente noto in ambito social (il capitolino ‘Secondotestomale’) – prima di concludere il video (che vi proponiamo comunque in coda).

Solaroli appoggia il candidato sindaco Alan Fabbri che domenica prossima sfiderà al ballottaggio il candidato del centrosinistra Aldo Modonesi. Il candidato del centrodestra parte dal 48,44 per cento, mentre quello Modonesi dal 31,75 per cento.