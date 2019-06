Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 3 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di lunedì 3 giugno 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di lunedì 3 giugno 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della miniserie “Bella Germania-L’amore”: le protagoniste del film sono Julia nel 2014 e Giulietta nel 1954, accomunate da un uomo: Vincenzo, il quale è il padre di Julia e il figlio di Giulietta. E’ attraverso un arco temporale che dura più di sessant’anni che la storia si forma e sullo sfondo c’è il periodo storico del dopoguerra, dove non mancano problematiche e rivoluzioni, che sono sia storiche che personali. A seguire, una nuova puntata di “S’è fatta notte”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata del programma musicale “Unici”, seguita dall’approfondimento di attualità e politica di “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Report”. In seconda serata, la prima puntata di “Approdo”, il nuovo programma condotto da Gad Lerner.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarta repubblica”, seguita dal film “Le vie del Signore sono finite”.

Su Canale 5 va in onda la semifinale del “Grande Fratello 16”, seguita da “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Apes Revolution-il pianeta delle scimmie”: un numero sempre crescente di scimmie geneticamente evolute, guidate da Caesar, è minacciato da un gruppo di umani, sopravvissuti dal devastante virus propagatosi un decennio prima. Dopo una breve e fragile pace, uomini e scimmie sono condotti sull’orlo di una guerra che determinerà chi sara’ la specie dominante sulla Terra. Subito dopo, va in onda il film “The Lost Dinosaurs”.

Su La 7 va in onda il film “Tutte le donne della mia vita”: Davide, di professione cuoco, perde il lavoro. In cerca di consolazione, apre l’agenda e chiama le donne con cui è stato in passato, ma tutte stanno cercando di dimenticarlo. Per la prima volta della sua vita, è costretto a fare un bilancio e a capire cosa ha sbagliato. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Karate Kid III-La sfida finale”: il campione Daniel LaRusso viene sfidato da Mike Barnes. Costui è stato ingaggiato dal miliardario Silver, per vendicare la sconfitta di Kreese, avvenuta ad opera dello stesso Daniel. Il maestro Miyagi non vuole allenare Daniel, perchè l’incontro, a dispetto di ogni regola, sara’ “full contact”. Naturalmente, Miyagi cambierà idea e Daniel arriverà perfettamente preparato all’appuntamento.

Rai 1

21:25 Volevamo andare lontano (film)

0:30 TG1 Notte

Rai 2

21:20 Unici

0:00 Fatti Unici (serie tv)

0:15 Povera Patria

Rai 3

21:20 Report

23:10 L’approdo

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:00 Confessione Reporter

0:32 Le vie del Signore sono finite (film)

Canale 5

21:20 Grande Fratello

0:40 X – Style

Italia 1

21:25 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie (film)

23:55 The lost dinosaurs (film)

La 7

21:15 Tutte le donne della mia vita (film)

23:15 Amore mio aiutami! (film)

Tv8

21:30 Karate Kid III – La sfida finale (film)

23:45 Codice Unlocked (film)

Iris

21:00 The Deadly Game – Gioco pericoloso (film)

23:01 Out of Time (film)

Cielo

21:15 Settimo Cielo (film)

23:00 Bound – Torbido inganno (film)

Maria Rita Gagliardi