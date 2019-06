Donald Trump in Inghilterra, già prima dell’atterraggio attacca il sindaco di Londra: “Un povero perdente senza speranza”

Donald Trump sempre sopra le righe.

Poco prima di atterrare all’aeroporto di Stansted a Londra, il presidente degli Stati Uniti ha pensato bene di lanciare subito una frecciata social al sindaco della capitale inglese (che Trump visiterà in questa sua tre giorni)

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019