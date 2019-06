Dramma sui monti toscani: 61enne cade da bici e muore praticando il downhill

Tragedia in toscana, sul Monte Amiata, per la precisione nel Comune di Castel del Piano (in provincia di Grosseto).

Un uomo di 61 anni originario di Senigallia – intento a praticare assieme ad un gruppo di amici il downhill, sport che consiste nel correre in bici lungo una discesa la cui lunghezza è variabile dai 2 ai 5 chilometri – è morto dopo essersi schiantato al suolo cadendo dalla bici: le ferite riportate sono state troppo gravi e per lui non c’è stato nulla da fare, nonostante il pronto intervento degli operatori sanitari (giunti sul posto assieme a carabinieri e all’elicottero Pegaso – mezzo d’elisoccorso in dotazione in terra toscana).

I soccorritori del 118 giunti immediatamente per i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe aver avuto un malore improssivo e per questo potrebbe aver perso il controllo della bici.