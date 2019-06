Emma Marrone al debutto nuovo film di Gabriele Muccino: “Sono fuori di testa dalla paura”

Emma Marrone debutta come attrice nel nuovo film di Gabriele Muccino, “I Migliori Anni”.

Dopo quella canora, dove ormai è una certezza del panorama nostrano, Emma Marrone sta per fare il suo grande debutto in un’altra forma d’arte, quella della recitazione. La cantante salentina è, infatti, tra le protagoniste del nuovo film di Gabriele Muccino, “I Migliori anni”. Con lei, sul set del film, le cui riprese sono iniziate oggi per approdare in tutti i cinema italiani a Febbraio 2020, ci saranno attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.

Ad annunciare la nuova avventura che vedrà la cantante protagonista, è stata la stessa Emma, attraverso un post Instagram, correlato da una foto della prima pagina del copione, che recita:

“Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata, ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po’ lo è… Ma ci voglio provare… voglio vivere fino in fondo tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me… e scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali… ma adesso sapete il perché!”.

Emma Marrone: “Piango da sola”

Successivamente, piuttosto emozionata, Emma, attraverso alcune Instagram stories, ha dichiarato:

“Volevo ringraziarvi per tutti i messaggi di affetto e incoraggiamento che mi state mandando in questo momento. Site meravigliosi. Io mi sto emozionando perché sono agitata, spaventata. Ogni tanto piango da sola. Non è scontato l’affetto. Sono fuori di testa dalla paura. Ci tenevo anche a dirvi che non c’è nessuna pausa dalla musica, perché la musica è la mia vita, sto lavorando il triplo per poter conciliare tutti gli impegni e spero di potervi dare presto anche notizie in quel campo”.

Lo stesso Muccino, sul suo profilo Instagram, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere Emma come protagonista del suo nuovo film:

“Emma Marrone l’ho inseguita e convinta a fare dei provini perché fosse lei a convincermi che avevo ragione a volerla così fortemente come attrice”.

Maria Rita Gagliardi