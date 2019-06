Filippo Bisciglia annuncia: “Temptation Island sta tornando”

Iniziano le riprese di Temptation Island, le parole di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia poche ore fa su Instagram ha rivelato di essere in partenza per la Sardegna, stanno infatti per iniziare le riprese della nuova edizione di Temptation Island.

Il conduttore ai tantissimi fan del reality ha svelato: “Ciao ragazzi è ufficiale, sono a Roma Fiumicino: destinazione Temptation Island. La mia destinazione preferita e spero sia anche la vostra, televisivamente parlando, ovviamente“.

In merito ai concorrenti ha detto: “Non vedo l’ora di conoscerli, incrociare per la prima volta i loro sguardi, accendere un falò e iniziare a contare. Dieci, nove, otto, sette, sei. Cinque, quattro, tre, due, uno. Temptation Island sta tornando.”

Quali coppie prenderanno parte al reality? Questo ancora non ci è dato saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte