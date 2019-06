Grande Fratello 16 news, Francesca De Andrè riceve una lettera dall’ex fidanzato Giorgio Tambellini

Al “Grande Fratello 16”, Francesca De Andrè riceve una lettera da parte dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Anche questa sera, al “Grande Fratello 16”, è stato dedicato un lungo spazio a Francesca De Andrè e alle sue vicissitudini amorose, fuori e dentro dalla Casa. Dopo l’incontro della scorsa settimana (ve ne abbiamo parlato qui), durante il quale i due si sono scontrati duramente, la nipote di Fabrizio De Andrè ha ricevuto una lettera da parte dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini.

Nella lettera, Giorgio spiega i motivi per i quali, lunedì scorso, non ha voluto parlare nei particolari dei presunti tradimenti che gli sono stati attribuiti da diversi giornali. Ecco il contenuto della lettera:

“Cara Francesca,

sono entrato due volte nella casa del Grande Fratello per confrontarmi con te, nonostante non mi appartenga questo mondo. La prima volta era per chiarire la situazione con Roxy. Avrei voluto dirti molto altro, soprattutto quello che era successo tre giorni prima… ma non ce l’ho fatta. Ero teso e nervoso, avevo 39 di febbre. Avrei dovuto guardarti e spiegarti tutto con calma, ma appena ti ho visto e mi hai sorriso, ho solo avuto voglia di baciarti e stringerti. Mi mancavi da impazzire. Quando lunedì ho parlato di complotto non intendevo giustificare il mio errore, non mi riferivo ad una serie di circostanze di cui parlerò unicamente con te. Io ho sbagliato Francesca (e lo ribadisco) ma il tuo comportamento all’interno della casa è stato penoso. Sei una ragazza che ha bisogno del contatto fisico, di una carezza, di un abbraccio… a tratti sei andata veramente oltre. Ho visto poco di queste settimane…. Mi faceva male la tua assenza e vederti abbracciata ad altri… non migliorava per nulla il mio stato d’animo. Dopo il nostro secondo incontro pensavo avessi compreso, per questo non mi aspettavo minimamente ancora questa vicinanza o che ti comportass da fidanzata gelosa, per la sua vicinanza a Taylor. Guardandoti negli occhi, mi era sembrato di intuire che avresti aspettato di uscire e che n e avremmo parlato a quattr’occhi. Voglio parlare con te quando sarai uscita perché non dimentico che il 4 aprile, quando ci siamo sentiti per l’ultima volta, eravamo innamorati follemente ed eravamo una coppia felice. Ti chiedo di non denigrare più me.

Ci vediamo a Firenze, sarò lì ad aspettarti”.

Francesca De Andrè: “Con Gennaro non è successo niente”

Francesca, nonostante in settimana si siano avvicinati ulteriormente, tant’è che si parla di un presunto bacio sotto alle lenzuola, ha tenuto a ribadire che con Gennaio Lillio ci sarebbe solo una bella amicizia:

“Ho bisogno di parlare prima con Giorgio. Non ho fatto niente con Gennaro”.

Maria Rita Gagliardi