“Ho alcune cose importanti da dire a tutti voi”: il Premier Conte convoca una conferenza stampa per il pomeriggio

Dopo l’estenuante campagna elettorale per le Europee (che ha portato al voto e al trionfo della Lega e alla flessione del Movimento 5 Stelle), si sperava potesse tornare il sereno tra i due alleati di Governo ma le tensioni non sembrano attenuarsi.

Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – come annunciato già a più battute – ha convocato per oggi una conferenza stampa per fare un punto della situazione circa lo stato del Governo, paventando frattanto la possibilità di dimissioni nel caso in cui tra i due azionisti del Governo si continui a respirare il clima scarsamente collaborativo degli ultimi tempi. E nel caso in cui il Governo continui a mostrarsi pronto alla rottura con Bruxelles.

L’appuntamento è per le 18.15: scopriremo cosa il Premier avrà da dire.