Marco Carta, dopo l’arresto per furto aggravato, va in Grecia: il cantante è a Mykonos

Dopo la brutta vicenda dell’arresto per furto aggravato, Marco Carta è volato in Grecia, precisamente a Mykonos, per festeggiare l’addio al nubilato dell’amica Martina Faggioli.

Venerdì scorso, come vi abbiamo raccontato attraverso questo post, Marco Carta è stato arrestato per furto aggravato. Il cantante, vincitore di “Amici” e del “Festival di Sanremo” con il brano “La forza mia”, è stato fermato alla “Rinascente” di Milano, insieme ad una donna di 53 anni che, nelle sua borsa, aveva sei magliette non pagate per un valore di 1.200 euro.

La donna in udienza ha ammesso di aver preso lei le magliette e di averle messe in borsa. Per quanto riguarda Marco, il suo avvocato è riuscito a dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma risulta indagato, il prossimo settembre, esattamente il giorno 20, dovrà affrontare il processo e la testimonianza di un addetto alla sicurezza proverebbe la sua colpevolezza.

Marco Carta in vacanza a Mykonos

In attesa di affrontare il processo, probabilmente anche per allontanarsi dal clamore mediatico di cui in questi giorni è stato protagonista, Marco è volato in Grecia, precisamente a Mikonos, per festeggiare, insieme ai sui amici, l’addio al nubilato di Martina Faggioli. Come testimoniano gli scatti postati dallo stesso artista sardo sul suo profilo Instagram, Carta appare sereno e rilassato, per nulla scalfito dagli eventi delle ultime ore.

Maria Rita Gagliardi