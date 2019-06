Marco Carta, la testimonianza della guardia di sicurezza lo incastra – VIDEO

Marco Carta è colpevole? La testimonianza di un addetto alla sicurezza lo inchioda

Si continua a parlare di Marco Carta, il noto ed amato cantante è stato arrestato venerdì 31 maggio per per furto aggravato. In compagnia di una donna di 53 anni, Fabiana Muscas, è uscito dalla Rinascente di piazza del Duomo a Milano con sei magliette non pagate. La merce rubata aveva un valore di 1200 euro.

Il cantante è stato sollevato dalle accuse, lui stesso dopo il processo ai suoi tantissimi fan ha detto: “Le magliette non le ho io, e il giudice ha capito. Sono un po’ scosso, per fortuna ora vado a casa”. Carta ha attribuito la responsabilità del furto alla sua amica durante il processo, lei ha confermato la sua versione.

Nonostante si sia detto innocente, una delle guardie della sicurezza ha svelato come sarebbero andate davvero le cose. L’uomo ha fatto sapere che il cantante e la 53enne “si guardavano spesso attorno, come se controllassero di non essere osservati dal personale”.

Dopo la testimonianza della guardia di sicurezza, la Polizia ha scaricato i video delle telecamere della Rinascente, questi serviranno a confermare o smentire quando detto dall’addetto alla sicurezza.

Sara Fonte

