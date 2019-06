Victor è povero e deve studiare sotto un lampione: la foto fa il giro del mondo, fino ad arrivare in Bahrein…

Volessimo fare retorica spicciola, parleremmo dei nostri bambini incapaci di apprezzare ciò che hanno e vorrebbero sempre altro.

Ma non lo facciamo e ci limitamo a raccontare questa storia in sé.

E la storia di Víctor Martín, un ragazzino di 11 anni che vive a Moche, in Perù. Il piccolo vive in una famiglia molto povera, che non può permettersi nemmeno di avere la luce in casa. Così il piccolo per poter leggere e studiare di sera va sul marciapiede più vicino casa per poter approfittare della luce del lampione.

A riprendere la scena, che va avanti da mesi a questa parte, alcune telecamere di sorveglianza.

Le immagini sono quindi approdata sul web, giungendo fino in Bahrein a Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, filantropo.

L’uomo, conosciuta la triste ma tenera storia, ha voluto aiutare il piccolo e la sua famiglia, finanziando la ristrutturazione di casa, cercando un lavoro alla madre e finanziando anche alcune riparzioni nella scuola del ragazzo.

Laddove sarebbe giusto fosse il pubblico ad aiutare, arriva una persona di buon cuore ad aiutare un giovanissimo con una vita davanti che ha il diritto – come lo avrebbero tutti i bimbi del mondo – a vivere un’infanzia ed un’adolescenza degna dell’età che rappresentano.