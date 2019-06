Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 4 giugno 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 4 giugno 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 4 giugno 2919. Iniziamo dai Rai 1 che propone una nuova puntata di “Bella Germania-Il Segreto”, seguita da un nuovo appuntamento con “S’è fatta notte”.

Su Rai 2 va in onda la finale di “The Voice of Italy”. Chi sarà il vincitore del talent show condotto da Simona Ventura? In seconda serata, una nuova puntata di “Fatti unici”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di divulgazione culturale “Freeedom-Oltre il confine”, seguita da “Confessione Reporter”.

Su Canale 5 va in onda il film “La casa di famiglia”: Alex, Oreste, Giacinto e Fanny sono i quattro figli ormai adulti di Sergio, padre molto amato che cinque anni prima è entrato in coma e sembra destinato a non risvegliarsi più. Alex è un donnaiolo fancazzista che gestisce un circolo sportivo; Oreste un musicista ridotto a dirigere concerti di ragazzini con poco talento; Giacinto un businessman che non sorride mai; e Fanny una ex moglie abbandonata dal marito che le ha preferito una squinzia. A seguire, il film “Classe Z”.

Su Italia 1 va in onda il film “Godzilla 2014”: a Tokyo, l’ennesima scossa sismica provoca un grave incidente, all’interno di una centrale nucleare, durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody, un esperto supervisore americano. Gli studi sul misterioso caso si protraggono per tanti anni, fino a quando il professore riesce a far luce sulla natura di quelle misteriose scosse. Subito dopo, va in onda il film “Arac Attack-Mostri a otto zampe”.

Su La 7 spazio, come ogni settimana, all’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì“, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Mediterraneo”: le vicende di alcuni soldati italiani in occupazione di una isola greca isolata e senza nessun interesse strategico.

Stasera in TV,martedì 4 giugno 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Volevamo andare lontano (film)

23:45 Porta a Porta

Rai 2

21:00 The Voice of Italy

00:30 Fatti Unici

Rai 3

21:20 #cartabianca

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 Freedom – Oltre il confine

00:00 Confessione Reporter

Canale 5

21:21 La casa di famiglia (film)

23:22 TG5 – Notte

Italia 1

21:29 Godzilla (film)

0:02 Arac Attack – Mostri a otto zampe (film)

La 7

21:15 Di Martedì

0:00 Tg La7

Tv8

21:30 Mediterraneo (film)

23:30 Trappola in alto mare (film)

Iris

21:00 Un dollaro d’onore (film)

23:56 I berretti verdi (film)

Cielo

21:20 Volo Pan Am 73 (film)

23:40 Brasile e il mondo del sesso a pagamento

0:55 Riga: Capitale del turismo sessuale

Maria Rita Gagliardi