Donald Trump contro Meghan Markle, il Duca del Sussex incontra (controvoglia) il Presidente

Un Duca del Sussex scontroso quello che è apparso al fianco di Donald Trump e della moglie Melania. Pare che il malumore sia scaturito da alcune affermazioni su Meghan

Il Principe Harry non ha rivolto la parola né a Donald Trump né alla moglie Melania durante l’incontro ufficiale dei reali inglesi con il Presidente USA e con la sua first lady. I due, in visita ufficiale nel Regno Unito fino a domani 5 Giugno, sono stati immortalati in delle fotografie che mostrano palesemente l’umore nero del Duca del Sussex, da poco papà del piccolo Archie. Sembra proprio che sia stata Meghan Markle cagionare la cattiva reazione del marito: il Presidente Trump avrebbe parlato di lei etichettandola come “cattiva”. Da lì l’avversione del principe Harry nei confronti dei celebri ospiti, che comunque non ha mancato di incontrare. Ecco cosa ci racconta in merito il Daily Star.

Donald Trump contro Meghan Markle, l’antipatia della Duchessa verso il Presidente degli States

Il Principe Harry ha incontrato ieri Donald Trump e i suoi familiari durante l’incontro previsto dalla visita ufficiale nel Regno Unito che il Presidente Usa sta compiendo. Un Harry che, però, è apparso poco entusiasta del suo compito di cicerone. Il Duca del Sussex ha accompagnato Donald Trump e la figlia Ivanka in un tour di Buckingham Palace e della Royal Collection. Come hanno riportato vari tabloid inglesi, tra cui anche The Sun, il Principe si sarebbe mostrato cordiale ma particolarmente freddo nei loro confronti. Il motivo? Il gelo che è calato tra la moglie Meghan e il Presidente stesso. Donald Trump avrebbe infatti detto che “Non sapevo di non piacerle. Che posso dire? Non sapevo fosse antipatica”. Queste esternazioni, fatte proprio ai microfoni di The Sun, sono arrivate dopo le posizioni critiche prese proprio da Meghan contro Trump al momento della sua elezione a Presidente.

Donald Trump contro Meghan Markle, il comportamento di Harry giudicato immaturo

Sebbene, come da protocollo, i reali abbiano elegantemente ignorato le provocazioni di Donald Trump, il comportamento distaccato e remissivo di Harry non è sfuggito ai giornalisti. Non sono mancate le critiche lanciate al suo indirizzo, poiché qualcuno ritiene che Harry si sia fatto trasportare da questioni ritenute di natura personale– visto il diretto coinvolgimento della moglie- e abbia per questo mancato nei suoi doveri da reale. Questa la posizione, per esempio, di Ingrid Seward, la quale è fermamente convinta che sia dovere di Harry sostenere la Regina, nonostante i suoi diversi convincimenti personali.

Maria Mento