Luisa Corna si sposa: “Ancora dobbiamo decidere quando” – VIDEO

Luisa Corna sposa il suo fidanzato, la proposta è arrivata il giorno del loro anniversario

Luisa Corna si sposa, a svelare l’importante novità è stata proprio lei ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, nella puntata andata in onda oggi 4 giugno su Rai 1.

La cantante ha detto: “Sono cinque anni che stiamo insieme. Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me“.

I due quando convoleranno a nozze? A questa domanda ha risposto: “La proposta di matrimonio è arrivata, la risposta è stata positiva. Ma ancora dobbiamo decidere quando. Magari l’anno prossimo ma ancora non abbiamo deciso nulla.“

La Corna ha fatto sapere che il fidanzato le ha chiesto di sposarlo in un giorno molto importante per loro: “Il giorno del nostro anniversario, non in ginocchio.“

Sara Fonte