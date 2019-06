M5S-Lega, i Grillini potrebbero lasciare a Salvini il comando? La nuova strategia del M5S

Dopo il messaggio-ultimatum mandato da Giuseppe Conte a Salvini e Di Maio per la prosecuzione del mandato di Governo, i grillini potrebbero decidere di lasciare il comando a Matteo Salvini

Non ci sono le dimissioni immediate di Giuseppe Conte. Il Premier, dopo quanto dichiarato ieri e la sorta di ultimatum lanciato a Salvini e Di Maio, vuole aspettare di vedere cosa accadrà in questi giorni prima di lasciare il suo incarico e di incontrare Sergio Mattarella. Non tutti, specialmente nella Lega, sono propensi a continuare con questo Governo. Pare che in molti preferiscano il voto immediato. L’ago della bilancia potrebbe essere, ancora una volta, un Matteo Salvini poco convinto rispetto a questa soluzione.

Il Governo potrebbe sciogliersi? Le perplessità di Matteo Salvini

Il messaggio del Primo Ministro Giuseppe Conte, rivolto in particolar modo a Luigi Di Maio e Matteo Salvini, pone il Governo di fronte a una decisione essenziale: continuare i propri lavori o sciogliersi, rimandando il Paese alle elezioni? Nonostante molti sperino nelle elezioni anticipate, sembra proprio che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini voglia ancora dare una possibilità all’alleanza con il Movimento 5 Stelle. “Non sono più credibili anche se stanno dicendo si a qualsiasi cosa, dalla flat tax a tutto il resto“, avrebbe spiegato Giancarlo Giorgetti. Anzi, il pensiero della Lega è quello secondo cui il M5S abbia cambiato strategia per fare in modo che la responsabilità di quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi ricada su Matteo Salvini.

Il Governo potrebbe sciogliersi? Il cambio di strategia del Movimento 5 Stelle

Il grandissimo consenso riscosso dalla Lega alle Elezioni europee ha deciso un cambio di strategia che lo stesso Movimento 5 Stelle avrebbe confermato con queste parole, riportate anche da Dagospia: “Ora che Salvini è di fatto il Premier bisognerà giocare di rimessa su flat tax e trattativa con l’Europa. Lui dovrà prendersi le proprie responsabilità e se le cose andranno male non potrà più nascondersi dietro Conte o Di Maio. Vediamo quanto è bravo a governare ora che ha preso il 34%. D’ora in poi tutto quello che non andrà sarà soltanto colpa sua. E a noi basterà stare a guardare gustandoci i pop corn. Nel frattempo, Di Maio riprenderà a girare l’Italia per “rifondare” il Movimento in vista delle prossime elezioni”. Insomma, la strategia potrebbe essere questa: fare in modo che Matteo Salvini prenda il comando in modo da decretarne l’autodistruzione politica, se qualcosa dovesse andar male in futuro.

Maria Mento